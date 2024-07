Ukrajina, která se snaží přesvědčit Ukrajince žijící v Evropě ke vstupu do své armády, vytváří novou jednotku, takzvanou Ukrajinskou legii, která má vzniknout a být vycvičena v Polsku, uvedla ve středu agentura AFP s odvoláním na dřívější vyjádření ukrajinského ministra obrany Rustama Umerova na sociálních sítích. Varšava je naopak ohledně nového projektu „velice diskrétní“, poznamenala AFP. Do jednotky, která ještě oficiálně nevznikla, se podle polské rozhlasové stanice už hlásí stovky zájemců.

Kyjev, jehož armáda je vyčerpána těžkými ztrátami během 2,5 roku bojů s ruskou invazí, se snaží získat čerstvé síly do svých řad. Ukrajinské úřady již zesílily mobilizaci uvnitř země díky novému zákonu, přijatému v květnu. Nyní se snaží najít rekruty mezi statisíci Ukrajinci v branném věku, kteří žijí v Evropě, zejména v Polsku a Německu. Někteří z nich ze země odjeli nelegálně právě z obavy, že by mohli být povoláni do války. Rekruty odstrašují i pověsti kolující na Ukrajině, že nováčky hned posílají na frontu, bez pořádného výcviku a vybavení.

„Je to příležitost pro ukrajinské občany v Evropě: Ukrajinci, kteří jsou v Polsku a dalších zemích Evropské unie, se budou moci dobrovolně připojit k obraně Ukrajiny podpisem kontraktu s ozbrojenými silami,“ napsal na sociální síti Umerov. S vytvořením Ukrajinské legie podle ministra počítá polsko-ukrajinská bezpečnostní dohoda, kterou v pondělí podepsali prezident Volodymyr Zelenskyj a premiér Donald Tusk.

Půjde o „speciální dobrovolnickou jednotku, která bude vycvičena na území Polska“ a která „bude vybavena nejlepší výzbrojí od našich partnerů, což zvýší její efektivitu na bojišti“, slíbil Umerov a vyzval Ukrajince, aby se k legii přidali.

„V tomto stadiu je předčasné mluvit o podrobnostech,“ sdělila AFP tisková služba polského ministerstva obrany. Podrobnosti nyní posuzují ministerstva obrany obou zemí, dodala.

„Stovky Ukrajinců žijících v Polsku již vyjádřily ochotu vstoupit do legie, která má být vycvičena v naší zemi. Přihlásili se, přestože nábor ještě nebyl vyhlášen,“ uvedla na svém webu polská rozhlasová stanice RMF 24 s odvoláním na neoficiální informace.

Vytvoření legie v pondělí avizovali Zelenskyj a Tusk. Ukrajinští zájemci by podle stanice měli být ubytováni a vybaveni v polských jednotkách a na polské náklady. Ukrajinci by byli soustředěni na základnách, které už mají zkušenosti z výcviku ukrajinských vojáků: od začátku války výcvik v Polsku absolvovalo na 20 000 Ukrajinců.

„Opatrné odhady hovoří o tom, že do legie by se mohlo přihlásit možná několik tisíc ukrajinských uprchlíků. Není vyloučeno, že bychom cvičili i Ukrajince žijící v jiných evropských zemích,“ dodala stanice.

Varšava podle ní usiluje o to, aby se o náklady podělila i s jinými státy EU, a přesvědčuje partnery, že legie je investicí do evropské bezpečnosti.