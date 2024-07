Do olympijských her v Paříži zbývají necelé tři týdny. Městu se tak krátí čas, do něhož slíbilo vyčistit řeku Seinu a čistou ji také udržet. V hlavním pařížském toku totiž mají mimo jiné probíhat některé ze sportovních disciplín. Posledních 100 let...

8. 7. 2024 ▪ 3 min. čtení