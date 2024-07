Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek 5. července setká v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ve čtvrtek o tom s odvoláním na svůj zdroj z maďarské vlády informoval maďarský servis Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). V úterý se Orbán setkal v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Orbán, známý blízkými vztahy s Moskvou, Kyjev navštívil poprvé od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Cesta se navíc uskutečnila den poté, co se Maďarsko ujalo půlročního předsednictví v Radě EU. To sice dává Budapešti jen malou reálnou moc, umožňuje jí ale ovlivňovat unijní agendu. „Cílem maďarského předsednictví je řešit problémy, kterým EU čelí, a proto první cesta vedla na Ukrajinu,“ napsal Orbán na Facebooku.

Spolu s Orbánem pojede podle RFE/RL i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který byl v Moskvě od začátku války podle propočtů webu nejméně pětkrát. Orbán patří k několika málo západním lídrům, kteří se od začátku invaze setkali s Putinem. V Moskvě byl naposledy v září 2022 na pohřbu bývalého prezidenta Sovětského svazu Michaila Gorbačova.

O plánované cestě maďarské delegace do Moskvy jako první informoval na síti X novinář Szabolcs Panyi. Maďarské vládní letadlo podle něj let z Budapešti do Moskvy a zpět absolvovalo už ve čtvrtek, na palubě byla nejspíš část Orbánovy delegace.