Americké ministerstvo spravedlnosti formálně vznese trestní obvinění na výrobce letadel Boeing. Podle obžaloby se měl Boeing dopustit podvodu v případě dvou smrtelných havárií letadel 737 MAX. V pondělí o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje. Žalobci podle nich firmě nabídnou mimosoudní dohodu o uznání viny, na jejímž základě by Boeing zaplatil pokutu 487,2 milionu dolarů (11,32 miliardy korun).

Žalobci o navrhované dohodě o vině v neděli informovali rodiny obětí. Ty během konferenčního hovoru vyjadřovaly hněv, protože dohoda podle nich Boeing dostatečně nežene k odpovědnosti za smrt jejich příbuzných, uvedla advokátka Erin Applebaumová, která část rodin zastupuje.

Součástí dohody by byla i povinnost představenstva společnosti sejít se s rodinami obětí. Výrobce by navíc byl pod přísnějším vládním dohledem. Přiznání viny by navíc mělo důsledky pro schopnost firmy ucházet se o vládní zakázky. Dodávky pro americkou armádu přitom tvoří významnou část jejích příjmů. Z pokuty 487,2 milionu dolarů by nicméně firma reálně zaplatila jen zhruba polovinu. Žalobci totiž započítávají už předchozí platbu v původním mimosoudním vyrovnání.

Celkem při obou haváriích v letech 2018 a 2019 zahynulo 346 lidí. Za nehodami letounů 737 MAX 8 indonéské společnosti Lion Air a aerolinek Ethiopian Airlines stály problémy s asistenčním softwarem. Systém nazvaný MCAS měl pilotům pomáhat letadlo ovládat. V obou případech je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení. Od druhého pádu v březnu 2019 model nesměl 20 měsíců létat.

Nedávný audit výroby 737 MAX u Boeingu a dodavatele Spirit AeroSystems podle amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) zjistil několik případů, kdy firmy nedodržely požadavky na kontrolu kvality výroby. Série skandálů ve společnosti Boeing vyvolala personální otřesy. Výkonný ředitel David Calhoun v jejich důsledku do konce roku odejde z funkce v čele firmy, výměna ale čeká i další manažery.

Při nynějším vyšetřování informátoři z Boeingu v dubnu americkému Senátu sdělili, že modely 737 MAX, 787 Dreamliner a 777 měly vážné výrobní problémy. Boeing se naposledy dostal do centra pozornosti letos v lednu, kdy se letadlu společnosti Alaska Airlines za letu utrhla část trupu, která zaslepuje otvor pro případný další nouzový východ. S dírou v trupu pak letadlo přistálo.