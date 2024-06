Spojené státy, Izrael a Ukrajina jednají o dodávce až osmi systémů protivzdušné obrany Patriot Kyjevu. Na svém webu to píše list Financial Times (FT) s odvoláním na pět nejmenovaných zdrojů. Deník v této souvislosti připomíná, že Izrael v dubnu oznámil, že začne vyřazovat svých osm baterií Patriot, které jsou starší než tři desetiletí, a nahradí je modernějšími systémy. Takové množství Patriotů by výrazně zlepšilo schopnost Ukrajiny čelit ruským útokům.

Dohodu projednávali ministři a vysoce postavení činitelé trojice zmíněných zemí, píše FT. Ačkoliv podle něj není věc ještě uzavřena, vyřazené systémy by pravděpodobně nejprve zamířily do Spojených států a poté na Ukrajinu. Čtyři zdroje nicméně upozornily, že se na Ukrajinu nemusí dostat všech osm systémů.

Deník zároveň upozorňuje, že Izrael zmíněné baterie používá ve své současné válce proti palestinskému hnutí Hamás, které USA i Evropská unie označují za teroristické, a zatím nebyly vyřazeny kvůli obavám, že by v rozsáhlý konflikt mohlo přerůst napětí s libanonským šíitským hnutím Hizballáh, píše FT.

Pokud by se však izraelské patrioty na Ukrajinu přesunuly, znamenalo byl to zásadní posun v obranných schopnostech země, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už 856 dní a Rusko na ni často útočí i různými střelami a drony. Ukrajina má v současné době podle FT přinejmenším čtyři systémy Patriot, mimo jiné od USA nebo Německa.

Kyjev opakovaně žádá západní spojence o systémy protivzdušné obrany, zejména baterie Patriot americké výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem května při návštěvě Madridu žádal o další systémy s argumentem, že významně pomohou ukrajinským silám čelit ruským vzdušným úderům. Ukrajina podle něj potřebuje nejméně dalších sedm těchto systémů, aby se ruským útokům mohla účinně bránit.

Systémy Patriot jsou jednou z nejlepších zbraní protivzdušné obrany, ale USA a jejich spojenci jich mají omezené zásoby, napsal dříve list The New York Times. Mnohé, zejména východoevropské země, které se rovněž cítí Ruskem ohroženy, se jich nechtějí vzdát. A ani Washington nechce Patriotů věnovat příliš mnoho, protože jsou nasazovány po celém světě k ochraně amerických sil i spojenců USA, jako tomu bylo například při rozsáhlém vzdušném útoku Íránu proti Izraeli v polovině dubna.

Dohoda o přesunu systémů na Ukrajinu by podle FT znamenala posun ve vztazích mezi Izraelem a Moskvou. Izrael zaujal opatrný postoj k ruské invazi na Ukrajině, vzhledem k vlivu, který má Moskva v Sýrii, kde izraelské letectvo často útočí na cíle spojené s Íránem, píše FT. Představitelé USA, které poskytují Izraeli vojenskou podporu, se však podle něj snaží přesvědčit izraelskou vládu, že stále těsnější vazby Ruska s Íránem představují naléhavější problém. Zda je Izrael připraven rozezlít Rusko nicméně podle analytiků není jisté. Země už dříve odmítla Ukrajině systémy protivzdušné obrany poskytnout.