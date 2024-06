Lídři členských států se dohodli na obsazení klíčových institucí v unii do příštích let. Nečekaně rychlý summit tentokrát skončil bez překvapení. Premiéři a prezidenti podpořili původní ujednání, které před týdnem napoprvé zkrachovalo.

Evropskou komisi by měla v dalších pěti letech vést německá politička Ursula von der Leyenová. Novým šéfem Evropské rady, tedy summitů lídrů unie, byl zvolen portugalský expremiér António Costa a zahraniční politiku EU povede předsedkyně estonské vlády Kaja Kallasová.

Volba zmíněných jmen zachovává dohodu tří hlavních politických skupin vzešlých z eurovoleb na začátku června. Von der Leyenová zastupuje nejsilnější lidovce, Costa je socialista, Kaja Kallasová liberálka. Trio ještě doplňuje už dříve nominovaná Malťanka Roberta Metsolaová, rovněž lidovkyně, která by měla zůstat v čele Evropského parlamentu.

Zatímco Portugalce Costu lídři unie rovnou schválili do čela Evropské rady, další tři jména budou muset ještě potvrdit evropští poslanci. Pokud se tak stane, bude to poprvé, co klíčové instituce EU povede víc žen než mužů a také více než jeden zástupce nového členského státu. Estonsko a Malta vstoupily do EU v roce 2004, stejně jako Česko.

Většina politiků dohodu o „top jobs“ na summitu potvrdila. Se jmény souhlasil i premiér Petr Fiala (ODS). „Myslím, že to je rozhodnutí, které je pro Českou republiku dobré. Já jsem toto rozhodnutí podpořil,“ prohlásil Fiala v Bruselu. „Všechny tři osobnosti znám, mají k České republice dobrý vztah a mám s nimi dobré pracovní zkušenosti.“

Proti vybraným jménům se postavili dva lídři, italská premiérka Giorgia Meloniová a šéf maďarské vlády Viktor Orbán. Meloniová zvedla ruku proti Costovi a Kallasové, při hlasování o von der Leyenové se zdržela. Orbán byl proti šéfce komise a estonské premiérce, Costu naopak podpořil. Proč, to Orbán nezdůvodnil. Na adresu von der Leyenové vzkázal, že povede komisi „lží a podvodů“.

„Rozhodla jsem se to nepodpořit kvůli respektu vůči občanům a náznakům, které vzešly z evropských voleb,“ prohlásila po summitu Meloniová v narážce na posílení euroskeptické a nacionalistické pravice ve volbách, kterou zastupuje i její strana. „Pokračujeme v práci, abychom konečně zajistili Itálii tu váhu v Evropě, kterou si zaslouží.“

Meloniová vzešla jako jednoznačná vítězka eurovoleb ve své zemi, ostatní lídři ji však minulý týden nezahrnuli do vyjednávání o nových jménech. Důvodem je, že její frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR, patří tam i ODS) není součástí většiny v parlamentu.

ECR posílila na třetí nejsilnější frakci a Meloniová vzkázala svým kolegům, že bude žádat odpovídající pozici pro Itálii ve vedení EU. Předpokládá se, že uzavřela dohodu v tomto smyslu se šéfkou komise von der Leyenovou. Odpovídá tomu fakt, že se u německé političky zdržela, zatímco dvě další jména zamítla.

Řada lídrů se snažila Meloniovou kontaktovat v posledních dnech, aby ji získali na svou stranu. Ponížená premiérka jim ale podle zpráv v médiích nebrala telefon.

Ursula von der Leyenová prohlásila, že postaví program příští komise na konkurenceschopnosti evropských firem a na obraně. Odpovídá tomu také takzvaná Strategická agenda do příštích pěti let, kterou politici na summitu rovněž schválili. Stojí právě na těchto dvou pilířích, zatímco Green Deal je v ní potlačen.

Od Portugalce Costy se očekává, že bude především lepší manažer evropských summitů. Lídři si stěžovali na chaos, který způsoboval končící Charles Michel – nikdy nedodal, co slíbil, a nikdy to nebylo včas, znělo v kuloárech.

Costa, potomek indických přistěhovalců do Portugalska, čehož si všímají americká média, patřil mezi respektované členy Evropské rady. Loni na podzim rezignoval kvůli nařčení svojí vlády z korupce, probíhající vyšetřování na něj ale zatím neukázalo.

Předpokládá se, že Kaja Kallasová posílí kritickou linii EU vůči Rusku. Estonská premiérka patří mezi vůbec nejpevnější zastánce napadené Ukrajiny mezi současnými lídry. Její vláda je strůjkyní strategie, že Rusy na ukrajinském území je nutné „vybít“.

Vlivný evropský server Politico o Kallasové kvůli tomu napsal, že si dává „Rusy k snídani“. V reakci na to poslala redakci fotku misky jogurtu s borůvkami a napsala: „Milí čtenáři Politica, tohle je moje snídaně.“

Teď svoji nominaci Kallasová okomentovala slovy, že budou tvořit „skvělý tým“. Costa z Portugalska vzkázal, že se už těší.