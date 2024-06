Když pro vás hlasuje Viktor Orbán, byť se s vámi názorově neshodne skoro na ničem, znamená to, že máte respekt. Přesně to je případ bývalého portugalského premiéra Antónia Costy. Tento portugalský socialista je myšlenkovému světu maďarského premiéra Orbána hodně daleko. Orbán pro něj podle zákulisních zdrojů přesto zvedl ruku v noci ze čtvrtka na pátek, když lídři jednotlivých zemí Evropské unie v Bruselu řešili, kdo bude novým předsedou Evropské rady, tedy jejich summitů.

Costův vzestup do této funkce je příkladem toho, co může zemi přinést skvěle zvládnuté předsednictví EU – v této roli se státy unie střídají po šesti měsících. Portugalci tuto pozici zastávali v prvním pololetí roku 2021, v době nejhorší fáze pandemie covidu-19. Příliš se od nich nečekalo, ale velmi příjemně překvapili. A Costa, který portugalskou vládu vedl déle než osm let až do letošního dubna, má pověst klidného lídra, který se umí dohodnout. Přesně to je náplň práce předsedy Evropské rady, kterým se Costa stane 1. prosince – jeho úkolem je vyjednat takový kompromis, který by podpořili premiéři či prezidenti všech 27 států unie. „Costa je taková klidná síla, která s každým vyjde. Nemá potřebu na někoho útočit, nebo někoho urážet,“ řekl HN vysoce postavený diplomatický zdroj, který Costu zažil na mnoha summitech Evropské rady.

