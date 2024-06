Na podzim se bude sestavovat nová Evropská komise, Evropa se bude navíc vzpamatovávat z výsledků francouzských a britských parlamentních voleb a připravovat se na možné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA. V této situaci, kdy budou diplomatická i neformální jednání politiků klíčová pro evropskou politiku, může sehrát důležitou roli Praha. A to jako místo několika velkých konferencí, kde se budou moci čelní politici hlavně neformálně potkat.

Česko by tak mohlo pokračovat ve své ambiciózní zahraniční politice, i když ho bude nejspíš pohlcovat stále intenzivnější předvolební atmosféra.

Největší akcí a první svého druhu v Česku bude konference slovenské organizace Globsec na konci srpna. Tato nevládní organizace musela svoji klíčovou akci přesunout z tradiční Bratislavy do Prahy kvůli nepřízni současné slovenské politické reprezentace.

„Rozhodnutí, která přijmeme v druhé polovině roku, budou definovat Evropu, transatlantické vztahy a svět na další dekády. Chceme, aby Praha byla v této době jedním z klíčových měst, kde se bude mluvit o tom, jakou Evropu a jaké transatlantické vztahy chceme,“ řekl prezident Globsecu Róbert Vass.

Na konci září pak Hospodářské noviny organizují v hlavním městě svoji úspěšnou konferenci Green Deal Summit, na níž loni hovořila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předloni eurokomisař Frans Timmermans.

Všeobecně se čeká, že EU bude hledat ekonomicky realističtější cestu k přechodu na udržitelnější ekonomiku, což by mělo být jedno z hlavních témat, a přitáhnout experty ze střední Evropy, kde se neustále vzrušeně debatuje o osudu Green Dealu – což odrážejí například i výsledky českých voleb do Evropského parlamentu.

„Čekám opět prémiovou debatu, tentokrát hlavně o bezpečnosti a konkurenceschopnosti Evropy, což jsou směry, kterými se může agenda Green Dealu dále posunout,“ říká šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

V polovině října se pak koná tradiční Václavem Havlem iniciované Forum 2000, zaměřené na stav lidských práv ve světě a obranu demokracie. Budoucnost demokracie se řeší už delší dobu s ohledem na nárůst populismu a vlivu autoritářských režimů ve světě. Výsledky evropských i francouzských voleb a vyhlídka na volby německé s očekávaným nárůstem podpory krajně pravicových sil však dělají z budoucnosti demokracie klíčové evropské téma.

Odborníci na obranu by ale mohli namítnout, že tváří v tvář ruské agresi na Ukrajině je nejdůležitějším tématem Evropy její obrana. To bude téma nové konference Prague Defence Summit, která by se měla konat v polovině listopadu. Tu pro českou vládu, která na ni dává z rozpočtu 42 milionů korun, organizuje prestižní think-tank Mezinárodní institut strategických studií (IISS). Ten pořádá například podobné fórum v Singapuru, které se týká bezpečnosti v Asii, nebo na Blízkém východě.

„Tyto akce jsou široce uznávány vládami a obrannou komunitou jako základní prvky obranné diplomacie v příslušných regionech. Po úspěšném úvodním summitu v Praze chceme přejít k víceleté dohodě o zavedení Prague Defence Summit jako hlavního euroatlantického dialogu o obranném plánování, vojenských schopnostech a průmyslových kapacitách,“ uvedl Bastian Giegerich, ředitel IISS.

Zatímco Prague Defence Summit má být organizován jen za státní peníze, předchozí tři zmíněné akce jsou závislé většinově na soukromém financování. Hlavně v souvislosti s konferencí Globsec, která je tradičně velká a do Prahy na ni má přijet 1500 až 2000 hostů včetně hlav států a vlád, se objevily obavy, zda ji sponzoři nemohou zneužít k prosazování své agendy – v minulosti měl Globsec mezi sponzory maďarské státní firmy nebo čínský Huawei.

„Žádný partner by neměl platit víc než deset procent rozpočtu konference. Její rozpočet je složený jak z peněz, které dají instituce, jako je NATO nebo EU, tak ze soukromého sektoru,“ vysvětlil Róbert Vass, jehož organizace se podílí například i na organizaci expertní konference doprovázející výroční summit NATO ve Washingtonu na začátku července.

Pokud jde o hosty, účast nejvyšších špiček evropských vlád se teprve dojednává, bude záležet i na výsledcích voleb ve Francii a Velké Británii a stavu jednání o složení Evropské komise. Na Prague Defense Summit by měli přijet hlavně evropští ministři obrany, na konferenci Globsec je zatím potvrzen nový finský prezident Alexander Stubb.