Ruský prezident Vladimir Putin v článku pro severokorejská média poděkoval KLDR za podporu ve válce proti Ukrajině. Západní země se domnívají, že Severní Korea poskytuje Rusku zbraně a munici, kterou ruská armáda při bojích používá. Moskva i Pchjongjang to však odmítají. Rusko a KLDR podle Putina, který dnes míří do této asijské země, spojuje to, že odmítají světový řád vedený Spojenými státy.

„Velmi si ceníme pevné podpory, kterou KLDR poskytuje ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině," uvedl Putin. Jako speciální vojenskou operaci označují ruské úřady invazi do sousedního státu, kterou Moskva na Putinův příkaz zahájila v únoru 2022. Putin rovněž zdůraznil, že Rusko a KLDR by měly ještě více spolupracovat s cílem vzdorovat nátlaku, kterému jsou obě země podle něj vystaveny ze strany Západu. Ten podle Putina "brání vytvoření multipolárního světa založeného na vzájemném respektu".

Rusko, podobně jako KLDR, čelí sankcím ze strany USA či evropských států. Putin uvedl, že Rusko a Severní Korea vyvinou blíže nespecifikované obchodní a platební systémy, "které nebudou pod kontrolou Západu", a společně se postaví proti sankcím, jež označil za "jednostranná a nezákonná omezující opatření". Moskva a Pchjongjang rovněž rozšíří spolupráci v turistickém sektoru, kultuře a vzdělávání.

Putin v úterý zahajuje návštěvu KLDR, kam naposledy zavítal v roce 2000. Moskva v poslední době podniká kroky ke sbližování s politicky izolovanou diktaturou KLDR. Podle západních zemí Severní Korea pomáhá Rusku s agresí proti Ukrajině dodávkami dělostřelecké munice a balistických raket. OSN uvedla, že alespoň jedna raketa použitá ruskou armádou ve válce na Ukrajině byla vyrobena v KLDR. Podle Ukrajiny Rusko použilo při bojích nejméně 50 severokorejských balistických raket.

Putin píše v článku pro severokorejská média, že obě země spojuje odmítání světového uspořádání pod vedením Spojených států. Pro KLDR je Rusko cenným spojencem, protože Moskva jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN blokuje vymáhání a zpřísňování rezolucí, které zakazují Severní Koreji mít jaderný program či vyvíjet balistické rakety.

Spojené státy vyjádřily ohledně prohlubujících se vztahů mezi Ruskem a Severní Koreou znepokojení. Znepokojeni jsme "nejen kvůli dopadům, které to bude mít na ukrajinský lid, protože severokorejské rakety jsou stále užívány proti ukrajinským cílům, ale také kvůli tomu, že by to mohlo mít dopady na bezpečnost Korejského poloostrova", řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.

Jižní Korea podle mluvčího jihokorejského ministerstva zahraničí Rusko varovala, že jakákoli jeho spolupráce s KLDR "nesmí postupovat směrem, který by znamenal porušování rezolucí RB OSN či narušoval mír a stabilitu na Korejském poloostrově".

Hlavní část Putinovy návštěvy v Severní Koreji se odehraje ve středu. Ruští činitelé nevylučují, že během návštěvy budou podepsány nové dohody. Součástí ruské delegace jsou i ministr obrany Andrej Belousov a šéf diplomacie Sergej Lavrov. Z KLDR se Putin přesune do Vietnamu.