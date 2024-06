Ještě v pondělí večer se vysoce postavení diplomaté v Bruselu netajili optimismem. „V noci se domluvíme na všem,“ napsal HN jeden z nich. Na mysli měl jednání summitu lídrů členských zemí Evropské unie, tedy premiérů či prezidentů států sedmadvacítky. Chtěli se dohodnout na rozdělení nejdůležitějších funkcí v EU – tedy například postu šéfky Evropské komise, který teď zastává Ursula von der Leyenová. Nakonec se ale nedokázali shodnout na ničem.

Podle zpráv zahraničních médií i zdrojů HN se dohoda zadrhla hlavně kvůli tlaku premiérů z Evropské lidové strany (EPP). Do této frakce v Česku patří TOP 09, KDU-ČSL a vstupuje tam i STAN. Lídři zemí, jako je Chorvatsko, Polsko či Řecko, požadovali větší podíl na moci. Zdůvodňovali to tím, že EPP vyšla z nedávných voleb do Evropského parlamentu jako nejsilnější frakce a oproti volbám z roku 2019 ještě posílila.

