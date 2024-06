Čím déle to trvá, tím bolestivější to je, říká zpravodajka ČT Darja Stomatová k téměř dvěma a půl roku trvání války na Ukrajině. Pohled na to, že si místní zvykli na válku, je podle ní mylný. „Jen se s tím naučili žít,“ říká po návratu z Charkova. Proč vnímá současnou situaci v Doněcké oblasti jako vážnou? A co hrozí po proražení obranných linií Ukrajinců, pokud se postup Rusů nepodaří zastavit?