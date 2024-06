Německý ministr obrany Boris Pistorius chce úpravou stávajícího modelu dobrovolné vojenské služby výrazně posílit početní stav německé armády. Navrhuje, aby všichni muži po dosažení věku 18 let povinně vyplňovali dotazník o zájmu sloužit v ozbrojených složkách, část z nich by pak armáda pozvala k odvodnímu řízení. Pistorius si od toho slibuje, že k současným asi 10 tisíc dobrovolníků ročně by armáda získala dalších 5000 lidí. Pro ženy bude dotazování dobrovolné, případné změny v budoucnosti ale ministr nevyloučil.

Pistorius už loni v létě hovořil o tom, že Bundeswehr, jak se německá armáda nazývá, má potíže s náborem nových příslušníků. Pro armádu je to palčivý problém vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě, kdy evropští představitelé včetně Němců nevylučují střet s Ruskem. Německo po ruské invazi na Ukrajinu spustilo rozsáhlou modernizaci armády, problémem však zůstává personál.

Německá armáda má nyní asi 181 tisíc vojáků, cílem je však zvýšit stav nejméně o 20 tisíc lidí. Potřeba je také vytvořit rezervu, kterou dnes Pistorius vyčíslil na dalších 200 tisíc lidí. V Německu, které má zhruba 84 milionů obyvatel, se ročně dobrovolně k vojenské službě hlásí 10 tisíc lidí, což je podle ministerstva příliš málo.

Pistorius chce posílit zájem o dobrovolnou službu tím, že muži po dosažení plnoletosti elektronicky vyplní dotazník o svém vzdělání, fyzickém stavu a zájmu sloužit v armádě. „Muži ho musí vyplnit povinně, vyplnit ho dobrovolně ale mohou i ženy,“ řekl Pistorius.

Ministr předpokládá, že na základě motivace a schopností si armáda po dotazníkovém řízení pozve ročně k odvodům asi 40 tisíc lidí. V jejich řadách by v prvních letech mohla ročně získávat asi 5000 lidí, kteří by se připojili ke zmíněným 10 tisíc lidí žádajícím o službu v armádě každý rok dobrovolně.