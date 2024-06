Máme technologie na to, jak vyrábět krásné a chytré děti. Že je to podle někoho hrozba? Nechápu proč. Jednou nám to bude umožňovat likvidovat genetické nemoci nebo krátkozrakost, myslí si evoluční biolog Jan Zrzavý. Jaké může „hrabání se“ v lidském genomu přinést rizika a můžeme ho sledovat už dnes? A proč bude pro lidstvo největším průšvihem, že ho bude málo, nikoliv moc?