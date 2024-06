Zvládání stresu, znalost cizích jazyků nebo úspěšnost v dosavadní kariéře. To je podle vojenského pilota a možná prvního českého astronauta Aleše Svobody jen část předpokladů pro to, aby člověk uspěl mezi konkurencí a mohl se ucházet o místo na letu do vesmíru. „Rád bych se podíval na Měsíc, ale spokojím se i s oběžnou dráhou,“ říká muž, který už jednu šanci na vesmírnou cestu měl.

„Astronautem v kompletním slova smyslu budu, až se uskuteční orbitální mise. Pro Českou republiku to je ale úspěch, protože tím, že jsme členskou zemí Evropské kosmické agentury, nám to otevírá úplně jiné možnosti,“ popisuje vojenský pilot, jak důležité je, že uspěl mezi ostatními zájemci.

Výběrové řízení trvalo rok a půl a do jedenáctičlenného záložního týmu astronautů byl Svoboda vybrán z 22 tisíc lidí.

„Stav beztíže má negativní dopady na svalstvo, kostru, zrak i kardiovaskulární systém. Jedna věc je ten samotný dopad, ale druhá, jakou máte rizikovost, že dojde ke zdravotním komplikacím,“ říká vojenský pilot k tomu, že musel projít řadou zdravotních vyšetření, ale i psychologických testů.

V rozhovoru také popisuje, že pokud by byl na misi vybrán, čekaly by ho ještě dlouhé měsíce dalších příprav. „Až tak půl roku,“ vypočítává Svoboda.

Nabídku na cestu do vesmíru Česko už jednou mělo, tehdy se ale rozhodlo, že projekt stát nebude spolufinancovat. „Přišlo to dřív, než všichni očekávali, takže vlastně nebylo jiné východisko,“ brání rozhodnutí pilot. Že se na oběžnou dráhu dostane, ale Svoboda nadále pevně věří. „Zájem a aktivita tam jsou. Uvidíme, co se odehraje v následujícím měsíci nebo dvou,“ uzavírá.