Ukrajina určitě přešla do defenzívy, o osvobozování okupovaných území nemůže být řeč," popisuje současnou situaci na válečné frontě politolog z Institutu mezinárodních studií FSV UK Jan Šír. "Ukrajinci jakkoliv přecházejí do obrany, tak minimálně v Charkově nezvládli postavit první obranou linii, protože Rusové prošli minimálně přes státní hranici," dodává.

Podle politologa je ukrajinská ztráta první linie závažná kvůli možnému postupu Rusů do Charkovské oblasti. "Momentálně nic nenasvědčuje tomu, že by Charkov měl padnout. Může se ale opakovat situace z března a dubna roku 2022, kdy se Rusové dostali do vzdálenosti na dostřel města, a byli ho tak schopni efektivně terorizovat, ostřelovat, páchat tam velké škody a zásadním způsobem komplikovat život civilní populace. A to je scénář, který určitě hrozí," tvrdí.

Ukrajinská armáda trpí nedostatkem mladých vojáků, politolog Šír ale kromě odvodové věkové hranice poukazuje na další problém. "Ukazuje se, že ti, co chtěli bojovat - autentičtí patrioti, kteří měli nejen odhodlání, vůli, potřebu, ale zároveň i dovednosti, už na frontě jsou. Teď už Ukrajinci musejí nabírat ty, co bojovat nutně nechtěli, nebo ty, co jsou přesvědčeni, že mohou obraně státu napomoci jinak," vysvětluje odborník.

Ukrajinci s ATACMS potopili ruskou minolovku. Dokáží to jen některé varianty zbraně

Naopak v případě Ruska patří mobilizace vojáků podle Šíra mezi jeho silné stránky: "S tím se samozřejmě pojí odlišná strategická kultura, odlišná míra a úcta k lidskému životu. To není něco, co by třeba (ruské - pozn. red.) velitele, kteří vojáky posílají na zteč, potažmo na smrt, nějakým výrazným způsobem trápilo," podotýká politolog.