Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu nařídil Izraeli zastavit vojenskou ofenzivu ve městě Rafáh na jihu Pásma Gazy a otevřít hraniční přechod Rafáh pro neomezený přísun humanitární pomoci. Izrael má také umožnit přístup do Pásma Gazy vyšetřovacímu týmu, který by se zabýval sběrem důkazů v případu údajného páchání genocidy na Palestincích. Podnět k haagskému tribunálu podala Jihoafrická republika, která židovský stát u ICJ už od prosince viní právě z genocidy. Rozhodnutí ICJ jsou konečná a závazná, soud však nemá žádné vynucovací prostředky a jeho rozhodnutí státy již v minulosti ignorovaly. Rozsudek v pátek kromě JAR uvítala palestinská samospráva i radikální islamistické hnutí Hamás, s nímž Izrael v Pásmu Gazy válčí.

„Izrael musí okamžitě zastavit ofenzivu v Rafáhu, stejně jako každou jinou akci v (oblasti) Rafáhu, která by palestinské skupině v Pásmu Gazy přivodila takové životní podmínky, jež by mohly způsobit fyzické zničení, úplné či částečné,“ pronesl předseda ICJ Navaf Salám. Rozsudek podpořilo 13 z 15členného panelu soudců z celého světa – proti hlasovali zástupci Ugandy a samotného Izraele.

Izrael svoji ofenzivu v Rafáhu hájí nutností zlikvidovat poslední prapory Hamásu, které na jeho území loni spáchalo krvavé teroristické útoky. Izraelská vláda včetně premiéra Benjamina Netanjahua v minulosti opakovaně prohlásila, že v naplnění tohoto cíle jí nezabrání „žádná síla na světě“.

Mluvčí izraelské vlády David Mencer v pátek stanici BBC řekl, že Izrael se verdiktu soudu nepodvolí. „Na světě neexistuje síla, která by nás donutila spáchat veřejnou sebevraždu, protože nic jiného to neznamená, máme-li zastavit naši válku proti Hamásu.“ Lídr izraelské opozice Jair Lapid pak rozsudek označil za „morální selhání a katastrofu“, když panel soudců nařídil pouze zastavit izraelskou ofenzivu, a nikoliv propuštění izraelských rukojmích držených islamistickým hnutím Hamás a neuznal izraelské právo na sebeobranu. „Na světě není země, která by na takový útok nereagovala silou,“ uvedl Lapid s odkazem na teroristické útoky Hamásu z loňského října.

Jihoafrické ministerstvo zahraničí rozsudek ICJ označilo za průlomový. „Nařízení je závazné a Izrael se mu musí podřídit,“ uvedla podle Reuters Jihoafrická republika a dodala, že ohledně vymáhání rozsudku se obrátí na Radu bezpečnosti OSN. Ta může „vydat doporučení nebo rozhodnout o opatřeních“, pokud se nějaká země rozsudkem ICJ neřídí a jiná strana radu požádá, aby se do věci vložila. Obdobně se vyjádřil i ministr zahraničí Jordánska Ajmán Safádí, RB OSN podle něj musí převzít odpovědnost „skoncovat s beztrestností Izraele a dvojími standardy při uplatňování mezinárodního práva“. Stálým členem RB OSN s právem veta jsou rovněž Spojené státy, největší partner Izraele na mezinárodní scéně.

V Rafáhu se ke konci dubna ukrývalo asi 1,4 milionu Palestinců, z toho kolem 800 tisíc z města podle odhadů OSN odešlo v posledních týdnech poté, co izraelská armáda vydala evakuační příkazy a Rafáh se stal dalším ohniskem bojů v Pásmu Gazy. Panel soudců ICJ však podle Saláma „není přesvědčený“, že by infrastruktura a humanitární podmínky Palestinců vysídlených z Rafáhu do severněji položených oblastí v Gaze byly dostačující a nepředstavovaly další riziko jejich újmy.

Palestinská samospráva se sídlem na Západním břehu Jordánu dnes rozhodnutí ICJ podle Reuters uvítala – představuje podle ní mezinárodní shodu na tom, že Izrael by měl válku v Pásmu Gazy ukončit.

Předseda ICJ Salám se ve čtení rozsudku několikrát odvolal na předchozí rozhodnutí tribunálu z letošního ledna a března, které vyzývaly Izrael, aby se vyvaroval genocidních akcí vůči Palestincům a neomezoval přísun potřebné humanitární pomoci. Izrael obvinění z páchání genocidy odmítá a soud ve věci zatím nerozhodl, zamítl však izraelskou žádost, aby věc zcela smetl ze stolu. Rozhodnutí ICJ uvítal rovněž Hamás, který podle Reuters dodal, že bude eventuálně spolupracovat s vyšetřovacími týmy OSN, které by se do Gazy podle rozsudku měly dostat.

Izrael zahájil bombardování a koncem října také pozemní ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku vedeném Hamásem na jihoizraelské obce 7. října, při kterém bojovníci zabili na 1200 lidí a zajali více než 250 rukojmích. Při dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna více než stovka rukojmích výměnou za palestinské vězně. V Pásmu Gazy je podle údajů deníku Haarec stále zadržováno 128 rukojmích, z nichž 39 je podle dostupných informací po smrti.

Podle čtvrtečního hlášení ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem přišlo při izraelské ofenzivě o život nejméně 35 800 Palestinců a 80 011 jich bylo zraněno. Další tisíce těl zřejmě zůstávají v sutinách zborcených budov. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit, ačkoliv orgány OSN je označují za věrohodné.

Dnešní situace v Pásmu Gazy je podle soudců ICJ „katastrofická“ a horší než v lednu, kdy se tribunál ve věci vyjádřil poprvé, a soud proto dal za pravdu podnětu JAR, podle něhož si případ žádal další přezkoumání poté, co Izrael zahájil své operace v Rafáhu. Vysoký představitel izraelského ministerstva spravedlnosti Noam Gilard JAR před ICJ obvinil, že má „postranní motivy“, když izraelské stažení z Rafáhu žádá – Jihoafrická republika podle něj chce zajistit „vojenskou výhodu pro svého spojence Hamás, jehož porážku si nepřeje“, píše Al-Džazíra. Izraelská diplomacie už v lednu označila JAR za „právní křídlo“ Hamásu.