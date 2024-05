Nizozemský výrobce strojů pro výrobu čipů ASML Holding a tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) mohou vyřadit z provozu nejmodernější stroje na výrobu čipů v případě, že Čína napadne Tchaj-wan. S odvoláním na informované zdroje to píše agentura Bloomberg.

Úředníci americké vlády podle zdrojů v soukromém rozhovoru s protějšky z Nizozemska a Tchaj-wanu vyjádřili obavy, co se stane, pokud čínská agrese přeroste v útok na ostrov, na kterém se vyrábí drtivá většina vyspělých polovodičů na světě. ASML ujistila úředníky, že v případě hrozby je schopna tyto stroje na dálku vyřadit z provozu.

Mluvčí ASML, TSMC a nizozemského ministerstva obchodu se ke zprávě odmítli vyjádřit. Mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost a ministerstev obrany a obchodu na žádost o komentář nereagovali.

Dálkové vypnutí se týká strojů označovaných v tomto odvětví jako EUV. Ty využívají extrémní ultrafialové záření k výrobě čipů, které mají využití v umělé inteligenci (AI) či citlivějších vojenských aplikacích. ASML je jediným výrobcem těchto strojů na světě, prodávají se za více než 200 milionů eur (téměř pět miliard Kč) za kus. TSMC je pak největším odběratelem těchto zařízení. Technologie EUV vyžaduje pravidelný servis a aktualizace a v rámci toho může společnost na dálku vynutit vypnutí.

Technologie firmy ASML je už dlouho předmětem vládních zásahů, jejichž cílem je zabránit tomu, aby se dostala do nesprávných rukou. Nizozemsko například zakazuje firmě prodávat stroje EUV do Číny kvůli obavám Washingtonu, že by Čína mohla získat výhodu v globální válce o čipy.

Čína dlouhodobě tvrdí, že ostrov Tchaj-wan je jejím územím. Čínský prezident Si Ťin-pching se zasazuje o sjednocení a odmítá vyloučit i vojenský zásah. Země buduje svůj vojenský a jaderný arzenál v největším rozsahu od druhé světové války a jeden z amerických admirálů v březnu předpověděl, že se Čína připravuje na to, aby byla schopna Tchaj-wan do roku 2027 napadnout.

Zhruba 90 procent nejmodernějších čipů na světě se nyní vyrábí na Tchaj-wanu. Americká vláda se proto snaží podpořit výrobu polovodičů na americkém území a slíbila výrobcům čipů dotace až 39 miliard USD (více než 885 miliard Kč), aby země byla chráněna před případným budoucím narušením dodavatelského řetězce.

Stroje EUV pomohly společnosti ASML stát se nejhodnotnější technologickou firmou v Evropě s tržní kapitalizací přes 370 miliard USD, což je více než dvojnásobek hodnoty americké firmy Intel, jejího velkého klienta. Od prvního vývoje v roce 2016 dodala firma klientům mimo Čínu více než 200 těchto strojů, nejvíce jich koupila společnost TSMC. Stroje vyžadují čistou údržbu a bez náhradních dílů od ASML rychle přestávají fungovat, uvedly zdroje. Údržba na místě je náročný úkol, protože stroje jsou umístěny v čistých místnostech, které vyžadují, aby technici nosili speciální obleky, aby se zabránilo kontaminaci.

Předseda správní rady TSMC Mark Liu loni v září v rozhovoru se CNN naznačil, že případný útočník na Tchaj-wan by zjistil, že stroje TSMC na výrobu čipů jsou mimo provoz. „Nikdo nemůže TSMC ovládnout silou,“ prohlásil. „Pokud dojde k vojenské invazi, učiníme továrnu TSMC nefunkční,“ dodal.