Se zamračeným obličejem předstoupil ve čtvrtek po poledni před veřejnost slovenský vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák. S pečlivě volenými slovy, trpělivě, ale razantně vysvětloval novinářům, v jaké situaci se země ocitla poté, co ve středu osamělý střelec těžce zranil premiéra Roberta Fica. „Možná tak, jako těžké zranění Roberta Fica způsobí, že mnohé věci se bude muset učit znovu, možná i naše demokracie se bude muset znovu učit chodit,“ prohlásil ministr.

Kaliňák, jenž je brán jako korunní princ strany Směr, vystupoval společně s ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem, který je zase neformální dvojkou druhé vládní strany Hlas. Oba politici se pokoušeli působit věcně, umírněně, ale zároveň tvrdě a nekompromisně.

Aby bylo jasné, kdo nyní bude spravovat moc místo dočasně nepřítomného premiéra. Do budoucna to může být pro oba důležité v situaci, že by se případně Fico rozhodl kvůli zranění odejít z politického života. Ambice ale mají i další politici.

