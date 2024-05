Ruské jednotky mají v bojích o město Vovčansk na severu Charkovské oblasti taktické úspěchy, operační situace tam je složitá a dynamicky se mění. V pondělí to k situaci na frontě v Charkovské oblasti, kde Rusové v pátek zahájili novou ofenzivu, uvedl generální štáb ukrajinské armády. Vedení ukrajinské armády také podle médií vyměnilo velitele odpovědného za tento region.

„Bojuje se o příhraniční město Vovčansk. Nepřítel do útoku nasadil značné síly v počtu až do pěti praporů a neohlíží se na vlastní ztráty,“ citovala ze sdělení ukrajinského generálního štábu ukrajinská média. Kyjev tvrdí, že za jeden den ruská armáda v tomto úseku fronty přišla o sto lidí, tyto údaje ale nelze nezávisle ověřit.

Generální štáb také uvedl, že ukrajinská armáda pokračuje ve „stabilizaci situace“ a že jednou z hlavních priorit pro ni zůstává zachování životů vojáků.

Portál RBK Ukrajina informuje, že novým velitelem ukrajinských vojsk v Charkovské oblasti se v sobotu stal Mychajlo Drapatyj, který na tomto postu vystřídal Jurije Haluškina. Drapatyj je nově zároveň zástupcem náčelníka generálního štábu ukrajinské armády.

Šéf vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov k vývoji v regionu řekl, že ruské síly útočí v malých skupinách ve snaze linii fronty protáhnout. „Nepřítel se ji úmyslně snaží protáhnout, útočí v malých skupinách, ale v nových směrech,“ uvedl podle agentury Reuters Syněhubov v regionální televizi. Ukrajinské síly ruské vojáky zadržují, ale existuje skutečná hrozba, že se boje rozšíří do dalších vesnic, dodal.

Rusko během uplynulého víkendu informovalo o dobytí několika vesnice v příhraniční části Charkovské oblasti. Kyjev ale uvedl, že útoky odráží a že o vesnice bojuje.

Rusko útočí i hlouběji v Charkovské oblasti, včetně samotného Charkova, který je druhým největším městem na Ukrajině. Ten bývá často terčem raketových nebo dronových útoků.

Podle analytiků z amerického Institutu pro výzkum války (ISW) Rusko při operacích v Charkovské oblasti těží z toho, že Západ Ukrajině zakazuje používat jím dodávané k útoku proti cílům na ruském území. Šéf britské diplomacie David Cameron sice nedávno „dal Ukrajincům zelenou“ k tomu, aby na cíle uvnitř Ruska útočili zbraněmi dodanými z Británie, ale pro snahy ukrajinské armády odříznout Rusy od zázemí je to nedostatečné. Tento souhlas navíc přišel pozdě pro to, aby ukrajinská armáda omezila možnosti Ruska shromáždit vojska podél hranice. „Pro ukrajinské jednotky by bylo obrovsky přínosné, kdyby měly možnost využívat zbraňové systému dlouhého dosahu k narušení ruských logistických uzlů a cest, které jsou nyní využívány pro zásobování ofenzivy v Charkovské oblasti,“ uvádí ISW. Podotýká, že místo toho si Ukrajinci musí vystačit s vyčerpanými zásobami zbraní vlastní výroby.