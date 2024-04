Rozšíření jaderné elektrárny Dukovany nestojí z pohledu evropského trhu nic v cestě. Evropská komise dnes schválila státní pomoc na výstavbu nového bloku. Česko poslalo takzvanou notifikaci o svém záměru podpořit dostavbu Dukovan ze státních peněz před bezmála dvěma lety. Nyní na podporu dostalo v Bruselu razítko.

„Úkolem komise je zajistit, aby veřejná podpora byla cílená, přiměřená a nevedla ke zbytečným distorzím na evropském energetickém trhu. Česko upravilo původní parametry a předložilo podstatné závazky, což komisi umožnilo schválit podporu v rámci pravidel o státní pomoci,“ sdělila evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová v klíčovém verdiktu k Dukovanům. HN mají dokument k dispozici.

Komise v dokumentu schválila celou architekturu zamýšlené státní pomoci. Jde o ekvivalent takzvaného contract for difference (CfD). Stát v tomto případě zaručí majiteli, společnosti ČEZ, určitou výši výkupní ceny. Pokud cena na trhu spadne pod limit, vlastníkovi elektrárny rozdíl dorovná.

V klasickém CfD ale stát samotnou elektřinu nevlastní. V tomto případě komise schválila také to, že stát ji od Dukovan bude také vykupovat prostředním takzvaného státního obchodníka.

Státní pomoc Dukovanům je schválená pouze na jeden blok. Notifikace dalších bloků by však měla být do budoucna jednodušší. Provozní podpora je také schválená na 40 let. Česko ve své původní žádosti chtělo souhlas se 60 lety.

Nikde v rozhodnutí není celková výše státní podpory.

Odhaduje se, že dostavba Dukovan bude stát řádově stovky miliard korun a možná až biliony.