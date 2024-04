Ruské invazní síly dosáhly významného postupu v úzkém koridoru na východě Ukrajiny. Napsal to v úterý list The Guardian, podle něhož Rusové za deset dní postoupili přibližně o pět kilometrů severozápadně od Avdijivky a údajně v neděli vstoupili do...

24. 4. 2024 ▪ 3 min. čtení