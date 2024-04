Polsko by podle prezidenta Andrzeje Dudy bylo ochotné nechat spojence z NATO, aby na jeho území rozmístili jaderné zbraně. Duda to řekl v rozhovoru s deníkem Fakt během cesty do Spojených států a Kanady.

Připomněl, že už o této věci mluvil několikrát. „Pokud by se naši spojenci rozhodli, že v rámci programu sdílení jaderných zbraní je rozmístí i na našem území, aby se posílila bezpečnost východního křídla NATO, jsme k tomu připraveni,“ řekl Duda.

Rusko podle něj stále silněji militarizuje Kaliningradskou oblast, která je vklíněna mezi polským a litevským územím. Moskva také v poslední době přemístila svoje jaderné zbraně do Běloruska, připomněl polský prezident.

„Armáda bude analyzovat situaci,“ reagoval na Dudovo vyjádření mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Pokud by Polsko a jeho spojenci tyto plány realizovali, podnikne podle něho Rusko „všechny kroky k zajištění své bezpečnosti“.

Polsko o zařazení do programu NATO umožňujícího sdílení jaderných zbraní požádalo už loni v létě poté, co Rusko ohlásilo rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku. Tehdejší polský premiér Mateusz Morawiecki řekl, že konečné rozhodnutí v této věci náleží Spojeným státům a že Poláci jsou připraveni „jednat rychle“.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby následně dal najevo, že Spojené státy nevidí potřebu změn v rozmístění svých jaderných zbraní.