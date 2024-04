Západ potřebuje získat na svou stranu co nejvíc zemí, soutěž o to je v plném proudu. Tradiční globalizace končí a kvůli tomu budeme chudší. Ale to rozhodně neznamená, že je vše špatně, říká Elisabeth Braw, autorka velmi úspěšné knihy Sbohem,...

Bruselský diktát