Díky české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu se již podařilo sehnat 500 tisíc kusů dělostřelecké munice a není důvod, proč by to do roka nemohl být další milion. V konzervativním americkém think-tanku, Hudsonském institutu, to v úterý řekl český premiér Petr Fiala, který je na dvoudenní návštěvě USA.

Fiala v projevu, v němž hovořil mimo jiné o československé zkušenosti s komunismem, invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou v roce 1968 či důležitosti NATO, vyzdvihl dosavadní českou pomoc Ukrajině a představil posluchačům českou muniční iniciativu.

„Jsem rád, že v tuto chvíli se k naší iniciativě připojilo již asi dvacet zemí – od Kanady, Německa a Nizozemska až po Polsko. Díky nim můžeme nyní poskytnout 500 tisíc kusů dělostřelecké munice,“ uvedl český premiér. „Neexistuje žádný důvod, proč bychom v příštích 12 měsících nemohli dodat další milion kusů,“ doplnil.

Muniční iniciativu předseda české vlády popsal jako snahu zajistit nákup munice z třetích zemí, dokud jí nebudou dostatek vyrábět státy na Západě. „Máme know-how, kontakty a zkušenosti,“ poznamenal Fiala. Českou republiku premiér označil za schopného a spolehlivého spojence s vyvinutým obranným průmyslem a dobrými obchodními kontakty po celém světě. Připomenul také československé zbrojní dodávky mladému izraelskému státu v roce 1948.

Český prezident Petr Pavel v úterý při návštěvě Zlínského kraje ocenil, že česká iniciativa na nákup munice pro Ukrajinu nabrala tempo. Minulý týden přitom řekl, že Česká republika už identifikovala přes milion kusů munice, které by bylo možné v mimounijních státech zakoupit pro zemi, která se už déle než dva roky brání ruské ozbrojené agresi.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v úterý v České televizi řekl, že český finanční příspěvek na nákup munice bude mezi 500 miliony a jednou miliardou korun. „Je to částka, která odpovídá velikosti České republiky a výkonu české ekonomiky,“ dodal. Přesnou částku nesdělil. Podle něj tak postupují i některé další státy, a některé dokonce ani nechtějí zveřejnit, že se na iniciativě podílejí. Podle Stanjury je to pochopitelné, protože není nutné dávat Rusku detailní informace o celém záměru.

Dvoudenní návštěvu Spojených států amerických zahájil Fiala v pondělí v sídle Ústřední zpravodajské služby (CIA), provázeli ho šéfové všech tří českých tajných služeb. Setkal se též s krajany a večer s americkým prezidentem Joem Bidenem. Jednat bude také s představiteli Kongresu.

Když ne vláda, posíláme my

Občanští aktivisté na Slovensku zahájili v úterý finanční sbírku na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu. Akci pod názvem Když ne vláda, posíláme my zdůvodnili tím, že kabinet slovenského premiéra Roberta Fica se do českého programu zapojit nehodlá.

„S odepřením pomoci válkou zmítanému sousedovi se odmítáme smířit. Pojďme ukázat, že o tom nerozhodují jen oni. Jsme přesvědčeni, že postoj vlády nereprezentuje většinu občanů. Jsme si jisti, že my, obyvatelé a obyvatelky Slovenska, pomoci chceme a dokážeme,“ napsali autoři výzvy, mezi kterými je několik občanských spolků včetně iniciativy Dárek pro Putina. Dodali, že do české iniciativy na nákup munice se zapojily více než dvě desítky zemí.

Za první milník sbírky organizátoři stanovili částku 250.000 eur (6,3 milionu korun), celkově by chtěli vysbírat milion eur (přes 25 milionů Kč). Do odpoledne více než 2300 dárců věnovalo přes 170.000 eur (4,3 milionu korun).

Sbírku podpořili například Michael Kocáb, dále někdejší diplomatka a herečka Magda Vášáryová či účastník Slovenského národního povstání za druhé světové války Otto Šimko.

Šafaříková: Evropa ztrácí důvěru ke Slovensku. Bojí se, co chce Fico vyzradit Rusku

Nynější slovenská vláda po svém loňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob, komerční dodávky dál podporuje. Kabinet se rozhodl pomáhat Ukrajině již jen například humanitárně či odminovacími systémy slovenské produkce. Na jeden takovýto stroj se dříve na Slovensku složili také lidé a instituce ve sbírce.

Český premiér Petr Fiala v pondělí uvedl, že Česká republika má nasmlouváno 180.000 kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu a na zajištění dalších 300.000 kusů pracuje. Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že Česká republika už identifikovala přes milion kusů munice, které by bylo možné v mimounijních státech pro Ukrajinu zakoupit. Dříve hovořil o počtu 800.000 kusů. Britský list Financial Times na konci února napsal, že nákup 800.000 kusů munice by měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard Kč); český vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný dříve tento týden ale řekl, že nákup vyjde na asi dvojnásobek této částky.