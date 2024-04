Cynicky řečeno, všichni jsme čekali, že budou civilní oběti. Když se dobývá takový pás, tak to jinak nejde. Na druhou stranu, nikdo nečekal, že to bude tak drsné," říká k postupu Izraele v Gaze redaktor Hospodářských novin Pavel "Pawluscha" Novotný. Izraelské vedení za to čelí čím dál silnější kritice od mezinárodního společenství.

„Nikdo jasně nedefinoval, co je tím okamžikem, kdy to má celé skončit. Takhle válka může trvat ve ztenčené intenzitě ještě třeba rok nebo dlouhou řadu měsíců," říká Novotný k současnému průběhu bojů mezi Izraelci a Palestinci. Izrael podle něj ovšem změnil přístup k válce v jednom důležitém ohledu, který se týká jeho vlastních občanů.

„V podstatě tam nechává rukojmí. Dřív to bylo tak, že jakýkoliv Izraelec, živý nebo mrtvý, se musí vrátit zpátky za každou cenu. Teď se mi zdá, že krajní pravice ve vládě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dává najevo, že důležitější než návrat rukojmích je cíl - tedy porážka Hamásu," popisuje novinář, který si prý v říjnu minulého roku nedokázal představit, že by Benjamin Netanjahu touhle dobou ještě seděl v čele izraelské vlády.

"Všichni moji známí v Izraeli i jinde říkali totéž, tedy že 7. říjen byl fatálním selháním izraelské vlády, a tedy i Netanjahua. Teď si myslím, že Netanjahu čeká na americké volby. A jestli vyhraje Donald Trump, tak se situace drsně změní v jeho prospěch," předpovídá reportér, který se regionu Blízkého východu dlouhodobě věnuje.

Čech o bezmoci v Gaze: Dostat se do nemocnice je štěstí, chybí voda a infekce se šíří

Novotný v rozhovoru ostře kritizuje dopady konfliktu na civilisty v Gaze, vadí mu množství vojenských přečinů i humanitární krize, která oblast sužuje. Demokratický svět by podle něj tohle neměl tolerovat, ale slovům jako genocida nebo etnická čistka by se prý raději vyhnul.

Ačkoliv s průběhem konfliktu novinář nesouhlasí, pokud by se Palestinu podařilo zbavit vlády Hamásu, mohlo by to podle něj mít na oblast nakonec i pozitivní dopad. "Paradoxně si myslím, že ta válka může přispět k tomu, že by se Gaza mohla zvednout," dodává.