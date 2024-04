Pokud se cítíte unaveni sociálními sítěmi a nekonečnou honbou za pozorností a lajky, je tu možná řešení. Nová aplikace s názvem Palmsy umožňuje uživatelům publikovat příspěvky na „sociální síti“, která se ale skládá pouze z fiktivních fanoušků.

Zní to poněkud bizarně, ano. K čemu by mohlo být dobré psát cokoli na síti plné obdivovatelů, kteří existují jen ve vaší fantazii? Zdá se ale, že Palmsy dokáže překvapivě poskytnout řadě lidí dobrou službu. Tisíce stažení aplikace to potvrzují.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak může být aplikace s fiktivními lajky užitečná?

Jak funguje a může pomáhat zbavit se závislosti na sítích?