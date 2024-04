Slovensko bude muset příští rok kvůli ozdravení veřejných financí ušetřit podle premiéra Roberta Fica zhruba 1,4 miliardy eur (35,4 miliardy korun). Na společné tiskové konferenci s ministrem financí Ladislavem Kamenickým ministerský předseda ohlásil zvýšení daně z cigaret a zdanění slazených nápojů, z obou opatření ovšem stát získá jen zlomek zmíněné částky. Fico se rovněž vyslovil pro propouštění ve státní správě a zároveň proti zvýšení sazby daně z přidané hodnoty (DPH).

Slovenští analytici dlouhodobě upozorňují na nelichotivý stav státních financí Slovenska a na vysoké rozpočtové schodky. Představitelé nynější vlády, která nastoupila do úřadu loni v říjnu, opakovaně tvrdí, že převzali zemi s nejhorším stavem veřejných financí ze všech zemí EU. Současná vláda přitom už rovněž schválila nové sociální výdaje a v závěru loňska prosadila zvýšení některých daní, povinných zdravotních odvodů, jakož i soudních a správních poplatků.

Ministerstvo financí nově počítá nejen se zvýšením spotřební daně z tabákových výrobků, ale i se zavedením nové daně na náplně do elektronických cigaret a na ostatní nikotinové výrobky. Navrhne rovněž zdanění nápojů s přidaným cukrem nebo umělými sladidly, a to různými sazbami podle typu nápoje. Například ochucené slazené nápoje by měly být zdaněné sazbou 0,15 eura (3,80 koruny ) za litr.

Obě zmíněné nové daně by měly v příštím roce přinést státu dohromady 100 milionů eur (2,5 miliardy korun), tedy jen malou část potřebné celkové úspory. Další opatření Fico ani Kamenický neuvedli.

Podle Fica by 30procentní snížení počtu zaměstnanců v sektoru ústředních orgánů státní správy, kam patří například ministerstva, nebylo navenek viditelné. Ohledně propouštění ve státní správě ovšem zatím ve vládní koalici není shoda.

Hospodaření Slovenska se výrazně zhoršilo po propuknutí koronavirové nákazy v roce 2020. Podle analytiků předchozí vlády pod vedením Ficovy strany Směr – sociální demokracie nedokázaly využít příznivého ekonomického vývoje k dosažení alespoň vyrovnaného rozpočtu.

V prvním letošním čtvrtletí se schodek státního rozpočtu Slovenska podle ministerstva financí meziročně prohloubil o téměř dvě pětiny na 2,18 miliardy eur (55,1 miliardy korun). Rozpočtové příjmy zaostaly za loňskem o 5,3 procenta, výdaje byly naopak o 6,1 procenta vyšší.

Loni v prosinci mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na nejnižší úroveň od roku 2004, a to kvůli zhoršení stavu veřejných financí. Slovensku také stouply úrokové přirážky při prodeji státních dluhopisů.