Česká vláda jako by chtěla v Evropě každý týden potvrdit roli protiruského jestřába. Kromě toho, že shání po světě munici pro Ukrajinu nebo odhalila vlivovou síť Kremlu mezi evropskou pravicí, tak nyní odkrývá i ruské útoky v kyberprostoru. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) Rusko od počátku invaze provedlo tisíce pokusů poškodit evropský železniční systém.

Moskva je v podezření, že stojí v pozadí za „tisíci pokusů oslabit naše systémy“, řekl Kupka v rozhovoru pro deník Financial Times v Bruselu. Ruská hackerská kampaň podle Kupky zahrnuje útoky na systémy kritické infrastruktury včetně útoků na signalizační zařízení a na počítačové sítě českého státního dopravce České dráhy. V minulosti takto Rusové vyřadili například systém prodeje jízdenek a vyvolaly obavy, zda podobné útoky nejsou za vážnými vlakovými nehodami, způsobenými chybami v signalizačních zařízeních.

„Situace je poměrně těžká, ale jsem spokojený s tím, jak jsme schopni naše systémy bránit,“ zdůraznil Kupka.

Loni v březnu vydala Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) historicky první zprávu o hrozbách vůči evropskému dopravnímu systému. Zpráva zmiňuje hackerské útoky proruských skupin vůči železnicím v Lotyšsku, Litvě, Rumunsku a Estonsku.

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve své loňské zprávě také varuje před rostoucími hrozbami útoků na cíle v dopravě. České dráhy deníku Financial Times potvrdily rostoucí počet útoků na svoji digitální infrastrukturu.

Kupka v rozhovoru pro Financial Times také mluvil o tom, že Česko bude pečlivě zvažovat, jaké dodavatele pustí do systémů, které budou řídit provoz na plánovaných vysokorychlostních tratích. „Pro digitální část a signální systém budeme určitě požadovat omezení pro zahraniční dodavatele určitých součástí, protože to bude součást kritické infrastruktury,“ řekl Kupka.

Český NÚKIB patří v Evropě mezi nejpřísnější strážce digitální bezpečnosti od doby, kdy jako první vydal varování proti použití součástek čínských firem Huawei a ZTE v budovaných mobilních sítích 5G. V Česku se nyní připravuje nová, přísnější verze zákona o kybernetické bezpečnosti, která bude mít dopady na tisíce firem.