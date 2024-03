Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis v pondělí podepsal návrh zákona, který znemožňuje dětem mladším 14 let přístup na sociální sítě. Čtrnáctiletí až šestnáctiletí teenageři budou muset mít souhlas rodičů. Podle zastánců má toto opatření ochránit dospívající před dopady on-line prostředí na duševní zdraví, napsala agentura Reuters. Jeho kritici ale varují, že návrh omezuje ústavou zaručenou svobodu projevu.

Společnosti budou muset odstranit účty mladším 14 let i těm, kterým je méně než 16 let a nemají souhlas rodičů. Platformy budou podle opatření muset věk ověřit s využitím třetí strany. Původní návrh sociální sítě dětem do 16 let zakazoval úplně. DeSantis tuto verzi zákona vetoval, jelikož podle něj omezovala práva rodičů.

„Sociální sítě poškozují děti různými způsoby,“ uvedl guvernér v prohlášení. Dodal, že zákon „dává rodičům větší možnost ochránit potomky“, v platnost vstoupí 1. ledna 2025.

Zákon nezmiňuje žádné konkrétní platformy, ale měl by se týkat sítí, které zobrazují reakce, jako jsou lajky, a obsahují automaticky přehrávaná videa či živá vysílání. Společnosti budou muset vymazat shromážděné osobní údaje z ukončených účtů. Pokud tak neučiní, rodiče na ně budou moci podat žalobu.

Opatření porušuje podle kritiků první dodatek ústavy, který chrání svobodu projevu. Zároveň říkají, že rozhodovat o přítomnosti mladistvých na sociálních sítích by měli místo vlády rodiče.

Prvním americkým státem, který v roce 2023 začal regulovat přístup dětí sociální sítě, je Utah. Po něm následovaly další včetně Arkansasu, Louisiany, Ohia či Texasu. O podobných restrikcích uvažují i další státy USA.