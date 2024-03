V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se v úterý zřítil čtyřproudový silniční most, do kterého předtím narazila nákladní loď. Informoval o tom server Fox Baltimore. Zatím není jasné, zda si kolaps 2,5 kilometru dlouhé stavby vyžádal oběti, podle hasičů však do vody spadlo několik vozidel a až sedm lidí.

Místní policie dostala oznámení, že do mostu Francis Scott Key Bridge přes řeku Patapsco narazilo velké plavidlo, okolo 1:30 místního času (6:30 SEČ), uvedla agentura Reuters. Na záběrech zveřejněných Fox Baltimore je vidět tmavou konstrukci mostu, který se následně propadne do vody.

„Všechny jízdní pruhy jsou v obou směrech uzavřeny kvůli incidentu na Key Bridge na silnici I-695. Doprava je odkloněna,“ uvedly marylandské úřady. Podle starosty města Brandona Scotta na místě zasahují záchranáři.