Paseka, jakou udělají na jednom úseku fronty ruské klouzavé bomby, „připomíná bitevní pole z první světové války“, popisuje mimo záznam zdroj z prostředí české státní správy, který nedávno Ukrajinu navštívil. „Pro obránce je to demoralizující,“ dodává.

Rusové začali klouzavé bomby v poslední době používat ve větším množství. Mají naváděcí systém a výsuvná křídla, která jim umožňují plachtit k cíli. Nejsou příliš přesné, ale dokážou vytvořit kráter hluboký až 15 metrů. Vystřelují je letadla ze vzdálenosti až 70 kilometrů, tedy mimo dosah ukrajinských systémů protivzdušné obrany.

"Ukrajinci tuto válku prohrávají. Nemají zdroje a s kým bojovat," tvrdí v rozhovoru polský generál

Jde o detail, který ale ukazuje, že Rusko v posledních měsících získalo na bojišti převahu. „Panuje velký strach, že by se mohl blížit bod zlomu, že by Rusko mohlo během léta dosáhnout opravdového průlomu,“ shrnula to Alissa de Carbonnelová z analytické společnosti International Crisis Group.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč hrozí, že Rusko v létě Ukrajině zasadí těžké porážky.

Proč je teď uzavření míru naprosto nereálné.

Za jakých okolností může na konec bojů dojít.