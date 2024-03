Přes 40 procent voličů zatím hlasovalo v třídenních ruských prezidentských volbách, které pokračují druhým dnem, uvedla ústřední volební komise. Podle agentury TASS jde o údaj ke 13:32 moskevského času (půl dvanácté středoevropského času). Třídenní hlasování skončí v neděli, přičemž se očekává, že si v něm zajistí již pátý mandát současný vládce Kremlu Vladimir Putin.

Podle médií narušily v pátek volby na několika místech incidenty, včetně polití volebních uren na Krymu zelenou barvou. Volební komise na Krymu oznámila, že po dvou případech poškození volebních uren zelenou barvou zavedla ve volebních místnostech další bezpečnostní opatření.

„Aby nikdo nemohl poškodit a ovlivnit vůli obyvatel Krymu, bylo rozhodnuto, že policisté budou mít možnost prohlížet všechny velké tašky a balíčky, s nimiž voliči do místnosti přijdou,“ sdělila komise. Voliči také nebudou smět k urnám přistupovat s nápoji. Ukrajinský Krymský poloostrov Moskva nelegálně anektovala v roce 2014. K incidentům s barvou ve volebních místnostech došlo v Simferopolu a v Jaltě.

Ruský režim podle zahraničních médií usiluje o vysokou účast, která by legitimizovala další Putinovo působení v úřadě a ukázala jednotu národa, který se kvůli invazi na Ukrajinu ocitá ve stále větší mezinárodní izolaci.

Vysokou účast blížící se k 70 procentům registruje například Belgorodská oblast hraničící s Ukrajinou, kde dnes při ostřelování zahynuli dva lidé, či okupovaná ukrajinská území.

Na ruské velvyslanectví v Praze - Bubenči přišlo během pátku hlasovat v prezidentských volbách víc než 1600 ruských občanů, kteří v Česku například pracují nebo studují. Ambasáda to uvedla na sociálních sítích. Prezidentské volby se v Rusku konají od pátku do neděle, v Česku mohli ruští občané volit pouze v pátek. Volební místnost byla otevřená od 08:00 do 20:00, zájemci stáli v dlouhé frontě.

Rusové, které na místě oslovila ČTK, přišli dát hlas protikandidátům současného prezidenta Vladimira Putina, nebo odmítli svou volbu komentovat. Výsledky hlasování v ČR budou zveřejněny po sečtení hlasů v celém Rusku, což se očekává v pondělí.

Ruská vládnoucí strana Jednotné Rusko během sobotního rána oznámila, že její internetové služby se staly terčem rozsáhlého kybernetického útoku DDoS. Incident stranu přiměly odstavit veškerou svou nekritickou digitální infrastrukturu. Na odrážení útoku podle tiskové agentury TASS pracují IT specialisté strany i pracovníci úřadu Roskomnadzor, který má mimo jiné na starosti dohled na telekomunikace a informační technologie.