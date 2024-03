Kvůli víkendovým volbám, ve kterých se nechá Vladimir Putin potvrdit jako prezident Ruska, poodhalil prakticky neomezený vládce země své osobní bohatství. V majetkovém přiznání pro ústřední volební komisi přiznal, že za posledních šest let vydělal 67,7 milionu rublů (přes 17 milionů korun) a na deseti bankovních účtech mu leží dohromady 54,4 milionu rublů (necelých 14 milionů korun).

Putin dále podle ruského listu Kommersant uvedl, že vlastní dva byty: jeden o rozloze 154 metrů čtvrtečních v Moskvě a jeden zhruba poloviční v jeho rodném Petrohradu, kde má i malou garáž. Co se týče vozového parku, ve vlastnictví má dvě volhy vyrobené ještě v dobách Sovětského svazu, jednu Ladu Nivu z roku 2009 a přívěs za auto "Skif" z roku 1987. A to je prakticky vše.

Lidé, kteří dlouhodobě sledují dění v Rusku, ale nevěří, že by se jeho majetek počítal pouze v desítkách milionů korun.

Navalnyj odhalil obří palác, který zřejmě patří Putinovi

Do centra pozornosti se dostaly Putinovy obrovské majetky, nemovitosti, jachty i firmy, formálně psané na jeho dlouholeté přátele nebo spolupracovníky, díky práci investigativního týmu nedávno zemřelého opozičníka Alexeje Navalného. Před třemi lety odhalil například existenci obřího opulentního paláce obkládaného zlatem u Černého moře. Jeho skutečným majitelem je zřejmě Vladimir Putin, přestože se po zveřejnění zprávy k vlastnictví tohoto největšího obytného objektu v Rusku přihlásil Putinovi blízký oligarcha Arkadij Rotenberg.

U Černého moře se nachází sedm tisíc hektarů velké území. Místo, kam není dohled z okolí, z moře a kvůli bezletové zóně ani z letadel, ukrývá podle opozičníka Alexeje Navalného Putinovu rezidenci. Foto: palace.navalny.com

Areál se rozkládá v Krasnodarské oblasti na jihu Ruska na pozemku o rozloze sedm tisíc hektarů a jen území Monaka by se do něj vešlo devětatřicetkrát. Uvnitř je k dispozici kasino, aqua diskotéka, divadelní sál, herna nebo lázně, na stejném pozemku vyrostl hokejový stadion, kostel a vinice. Výstavba honosného paláce stála téměř 30 miliard korun.

Navalného tým vytvořil 3D model paláce a náhledy jeho interiérů. Zde je první patro. Foto: palace.navalny.com

Předloni přišel Navalného investigativní tým s dalším zjištěním: že Putin je i koncovým vlastníkem obrovské luxusní jachty Šeherezáda. Ta má šest pater a je dlouhá 140 metrů. Nacházejí se na ní mimo jiné bazény, lázně, několik saun, velká jídelna, kajuty pro hosty, pracovna či kinosál.

Seznamte se s jednou z největších jachet světa. Šeherezáda je dlouhá 140 metrů, má šest pater, kde se kromě jiného nacházejí bazény, lázně, několik saun, velká jídelna, kajuty pro hosty, pracovna či kinosál. Foto: palace.navalny.com

Putin? Jeden z nejbohatších lidí na světě

Americký investor a politický aktivista Bill Browder řadí Putina dokonce mezi nejbohatší lidi světa. „Odhaduji, že nashromáždil 200 miliard dolarů neoprávněně nabytých zisků,“ řekl Browder ve svědectví před americkým Kongresem s tím, že těchto v přepočtu 4,6 bilionu korun má Putin poschovávaných především na Západě.

Bill Browder je přitom zkušeným znalcem ruského postsovětského ekonomického prostředí a podsvětí. V polovině 90. let založil v zemi investiční fond Hermitage Capital Management a nalil do něj čtyři miliardy dolarů. Postupně ale zjistil, že je okrádán oligarchy. Když na nekalé praktiky upozornil, byl v roce 2005 označen za "hrozbu pro národní bezpečnost" a byl mu zakázán vstup do země. Poté ruští úředníci jeho majetek údajně rozkradli. Ruský právník Sergej Magnitskij, kterého si najal, aby vyšetřil zabavení jeho společnosti, byl v roce 2009 mučen a nakonec zabit ve vězení.

Putina se před osmi lety dotkly i také takzvané Panama Papers. Přestože se prezidentovo jméno neobjevuje v žádném z dokumentů, které se novinářům podařilo získat, materiály dokládaly, že jeho přátelé vydělali miliony na obchodech, které by se bez Putinovy záštity prostě nemohly uskutečnit. Navíc se ukázalo, že z těchto peněz žila Putinova rodina. Z dokumentů dále vyplynulo, že lidé z bezprostřední blízkosti Vladimira Putina měli na zahraničních účtech ukryty asi dvě miliardy dolarů.