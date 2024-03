Německo má zhruba 600 vyrobených raket Taurus, ale jen 150 z nich je schopno okamžitého nasazení. V západní Evropě mezi příznivci Ukrajiny se z těchto raket stal fetiš, který kancléř Olaf Scholz odmítá Kyjevu poslat. Místo toho, aby tuto zjevně efektivní zbraň poslal do boje proti Rusku, jsou to sami Rusové, kdo ji použili k úderu na celé Německo.

Od pátku totiž německá politika neřeší nic jiného než osmatřicetiminutový hovor hlavního inspektora německého vojenského letectva a několika důstojníků, který na svém účtu na sociální sítí zveřejnila přední ruská propagandistka Margarita Simonjanová. Němečtí důstojníci na nahrávce, která údajně pochází z 19. února, řeší, kolik raket by mohli Ukrajině poslat, jak dlouho by to trvalo a k čemu by se přesně hodily.

“Nezbývá nám už ani čtvrtina zásob.” Ukrajinským dělostřelcům dochází munice, dodávek je méně

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jakých německých slabostí využila německá propaganda.

V čem je výborná raketa Taurus.

Proč ji kancléř nechce poslat a proč jeho argumenty neplatí.