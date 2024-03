Ruští policisté postavili ohrazení na cestě od stanice moskevského metra ke kostelu, kde se má v pátek konat poslední rozloučení s opozičním politikem Alexejem Navalným, který v únoru zemřel ve vězení. K chrámu Ikony Matky Boží v moskevské čtvrti Marjino už také přijíždějí vozy pro přepravu zatčených, píše server Mediazona.

Na Borisovském hřbitově, kde má následovat vlastní pohřeb, jsou také policejní hlídky.

V okolí kostela podle reportéra Mediazony dochází k výpadkům internetu: odeslání zprávy v sociální síti Telegram trvá několik minut, mapová aplikace nefunguje vůbec. Už ve čtvrtek novináři zaznamenali, že u kostela dělníci montovali anténu, o které tvrdili, že je určena pro speciální služby. „To nezávisí na nás,“ odpověděl jeden z pracovníků na otázku, zda zařízení bude rušit mobilní spojení.

Portál Meduza doporučil zájemcům vyrazit na obřad v předstihu, protože stanici metra mohou úřady uzavřít, a varoval, že policie může bránit příznivcům Navalného v účasti na ceremonii. Před návštěvou předpokládaných demonstrací byli podle serveru varováni žáci moskevských škol, studentům bylo vyhrožováno vyloučením.

Smrt politika, který byl nejvýraznějším kritikem Kremlu v posledních letech, oznámila vězeňská služba 16. února. Navalnyj zemřel v trestanecké kolonii za polárním kruhem, kde si odpykával mnoholetý trest.

Podle vdovy Julije Navalné není jisté, zda bude na pátek oznámený pohřeb poklidný, nebo dojde na zatýkání. V chrámu bude platit zákaz pořizování obrazového i zvukového záznamu.

Přípravy pohřbu provázely komplikace. Navalného tým uvedl, že problémy měl s nalezením místa, ve čtvrtek také vyšlo najevo, že kvůli výhrůžkám žádná z pohřebních služeb není ochotná ujmout se převozu politikova těla.

Navalnyj upozorňoval například na korupci v řadách představitelů současného režimu v čele s prezidentem Vladimirem Putinem. Od ledna 2021, kdy se vrátil do vlasti z léčení v Německu, byl ve vězení. Postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Jeho spolupracovníci tvrdí, že ho Putin nechal zabít.