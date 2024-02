Premiéři zemí visegrádské čtyřky v úterý podle předsedy české vlády Petra Fialy (ODS) v Praze mluvili o aktuálních problémech v zemědělství, energetice či migraci. Členové Visegrádské skupiny (V4 – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se mimo jiné shodují, že nyní nechtějí měnit zakládací smlouvy Evropské unie.

Fiala řekl, že V4 se shoduje na nutnosti upravit společnou zemědělskou politiku v tom smyslu, aby se omezila byrokracie a regulace. „Situaci bereme vážně. Jsme si vědomi problémů, které mají naši a evropští zemědělci, a je potřeba s tím něco udělat,“ řekl český premiér. Zemědělci musí mít lepší podmínky pro produkci kvalitních potravin za přijatelné ceny, ale i k péči o krajinu a venkov, doplnil.

Úpravy by se měly týkat i Zelené dohody, uvedli Fiala i polský premiér Donald Tusk. „Budeme pracovat také na úpravě dohody o volném obchodu s Ukrajinou,“ dodal Tusk. Politici zmiňovali nutnost zachovat konkurenceschopnost zemědělských výrobků.

V4 má shodu i ohledně dalšího rozvoje a využívání jaderné energie, shoduje se i na tom, že chce spolupracovat v boji s ilegální migrací. „Důsledné kroky v boji s ilegální migrací jsou něčím, co potřebujeme,“ uvedl Fiala.

Diskuse se podle něj vedla i o budoucnosti Evropské unie a možných reformách. „Našli jsme shodu v klíčovém bodě, totiž že všechny země se domnívají, že není nyní dobré zasahovat do zakládacích smluv EU. Je potřeba pracovat dál na půdorysu, jaký teď v EU máme,“ řekl Fiala.

V4 dál žije

Dnešní jednání V4 bylo upřímné a z tohoto hlediska důležité, řekl po setkání s premiéry Fiala. Existují podle něj věci, na kterých se skupina shodne. Před jednáním vynikaly rozdíly mezi Českem a Polskem a na druhé straně Slovenskem a Maďarskem v přístupu k válce na Ukrajině a především ohledně pomoci zemi napadené Ruskem.

Premiéři jednali v pražském Lichtenštejnském paláci celou dobu ve čtyřech, plánem přitom původně bylo, že se k nim na část schůzky připojí delegace. „Máme za sebou velmi dlouhé jednání, ale také velmi otevřené a upřímné a z tohoto hlediska důležité,“ řekl Fiala. Formát zasedání se změnil kvůli tomu, že předsedové vlád měli pocit, že o některých věcech musí mluvit otevřeně mezi sebou, dodal.

Mezi zeměmi existují rozdíly, což se nezměnilo, konstatoval Fiala. „Současně jsme také zjistili, že existují věci, na kterých se shodneme. A témata, u kterých má smysl, aby naše země spolupracovaly,“ uvedl. Již před jednáním jako takové okruhy zmiňoval energetiku, boj proti migraci či zemědělství.

Slovenský premiér Robert Fico, jehož výroky o válce na Ukrajině před summitem kritizovali český i polský premiér, zmínil, že v minulosti absolvoval řadu nudných technických jednání V4. „Dnes jste mi nedali ani vteřinu, abych si zazíval. Toto jednání bylo jedno z nejpodstatnějších,“ řekl kolegům. Důležitost dnešního jednání podle něj dokazuje i vysoká účast médií. „V4 je důležitá regionální instituce,“ dodal.

Skupina podle Fica především v minulosti dokázala zaujímat jasná stanoviska, o kterých s ní jednali lídři Německa či Francie, protože bez dohody s V4 by nešlo v Evropské unii nalézt kompromis. „Ano, máme různé názory. Ale budou témata, například rozšiřování EU, regionální záležitosti, kde musíme hledat společná řešení,“ zdůraznil.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že Visegrád žije. „Dnešní jednání mě o tom přesvědčilo. Rozdíly v názorech jsme schopní akceptovat, Maďarsko je nadále připravené v této spolupráci pokračovat,“ řekl. Existují podle něj důvody, proč by země V4 měly spolupracovat. Pokud by u určitých témat nepostupovaly společně, byly by na tom hůř. Jako příklad zmínil postup proti migraci. „To bude nadále tématem a vyplatí se nám spolupracovat i do budoucna,“ dodal.

Polský premiér Donald Tusk řekl, že členské země chtěly dnešním summitem dát V4 šanci ukázat, zda má dál smysl. „V EU máme společné zájmy nezávisle na rozdílech, které se týkají Ukrajiny,“ uvedl. Rozdíly podle něj nejsou tak fundamentální, jak by se mohlo zdát.