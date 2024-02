Češi elektřinou šetří, význam fosilních zdrojů klesá, zatímco zelená energetika jde nahoru. To, co obvykle zaznívá jako vize, kam by měla tuzemská energetika směřovat, nyní potvrzují jako fakt oficiální čísla ze zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) za loňský rok.

Jenže pod zdánlivě pozitivním povrchem se skrývají špatné zprávy. Úspory jsou tažené spíš maloodběrateli a do nemalé míry způsobené teplým počasí. Stejně tak vrtkavé klima, nikoliv nové zdroje, stojí za růstem produkce obnovitelných zdrojů. Jejich výkon tak nedrží krok s úpadkem uhelných elektráren a Česko rychle ztrácí svou dlouholetou rezervu. Jaký byl tedy loňský rok v elektroenergetice?

Menší šetřili více

