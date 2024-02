Státy Evropské unie by musely zdvojnásobit svou vojenskou pomoc Ukrajině, pokud by Ruskem napadenému státu přestaly pomáhat Spojené státy. Odhaduje to v páteční zprávě Kielský institut pro světové hospodářství (IfW). Co se týká EU, existuje podle...

16. 2. 2024 ▪ 2 min. čtení