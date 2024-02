Americký Senát v úterý schválil návrh zákona o pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu ve výši 95,3 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun), informuje agentura AP. Stalo se tak po rozpravě, která trvala celou noc. Americký prezident Joe Biden již několik měsíců naléhá na Kongres, aby urychleně schválil další pomoc Ukrajině a dalším americkým partnerům, včetně Tchaj-wanu. Po přeshraničním teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás z loňského 7. října požádal také o finanční prostředky pro Izrael spolu s humanitární pomocí pro Palestince v Pásmu Gazy. Návrh nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde mají většinu republikáni a kde by mohl narazit.

K hlasování Senát přistoupil poté, co malá skupina republikánů, kteří se stavěli proti poskytnutí pomoci ve výši 61 miliard dolarů Ukrajině, využila posledních hodin rozpravy k argumentaci, že by se USA měly spíše soustředit na vlastní problémy než posílat další peníze do zahraničí. Nakonec však 22 republikánských senátorů hlasovalo spolu s téměř všemi demokraty pro přijetí balíčku poměrem 70 ku 29 hlasům.

Bezprostředně po přijetí návrhu výsledek hlasování uvítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Americká pomoc přibližuje spravedlivý mír na Ukrajině a obnovuje globální stabilitu, což vede ke zvýšení bezpečnosti a prosperity pro všechny Američany a celý svobodný svět,“ uvedl na síti X.

„Je to už několik let, možná desetiletí, co Senát schválil zákon, který má tak velký dopad nejen na naši národní bezpečnost, bezpečnost našich spojenců, ale také na bezpečnost západní demokracie,“ řekl předseda demokratické senátní většiny Chuck Schumer, který na přípravě návrhu úzce spolupracoval s nejvýše postaveným republikánem v Senátu Mitchem McConnellem.

Aby však prezident Biden mohl zákon podepsat, musí jej schválit obě komory Kongresu, tedy i Sněmovna reprezentantů, kde mají těsnou většinu republikáni.

Ve sněmovně by návrh podle AP mohl narazit, jelikož se proti němu staví řada republikánských spojenců exprezidenta Donalda Trumpa, který se uchází o republikánskou nominaci pro podzimní prezidentské volby a kritizuje posílání další pomoci Ukrajině.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson již Senátu vytkl, že návrh postrádá ustanovení, která by zastavila rekordní příliv migrantů přes americko-mexickou hranici. „Vzhledem k tomu, že Senát nepřijal jedinou změnu v oblasti hraniční politiky, bude muset sněmovna v těchto důležitých záležitostech pokračovat o své vlastní vůli,“ uvedl Johnson v prohlášení vydaném v pondělí pozdě večer. Podle agentury AP tím naznačil, že schvalovací proces ve sněmovně bude zdlouhavý a k přijetí návrhu by nemuselo dojít.