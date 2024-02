Můžeme si myslet, co chceme, o tom, že Evropská unie má být sebevědomý a silný geopolitický hráč. Ale i kdyby na tom, jak toho dosáhnout, byla v unii shoda, tak se to nestihne do letošního listopadu, kdy američtí voliči nejspíš pošlou podruhé do...

komentář martina ehla