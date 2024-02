Dvě války mění nás a svět. Ukrajina, Izrael a do toho blížící se volby amerického prezidenta mají zásadní vliv nejen na naši budoucnost. Reportér Martin Ehl se před pár dny vrátil z cesty po Ukrajině, kam jel, aby poznal, čím si země po dvou letech od začátku ruské agrese prošla a co potřebuje. Pavel „Pawluscha“ Novotný zase zná Izrael a celý Blízký východ jako málokterý novinář v Česku. Přijďte s nimi debatovat o všem, co vás zajímá.

Zveme vás do redakce Hospodářských novin ve středu 21. února od 17 hodin. Prvních 40 předplatitelů HN zaregistrovaných prostřednictvím formuláře (viz níže) se může debaty účastnit osobně přímo v redakci v pražském Karlíně. Ostatní si budou moci poslechnout záznam na našem webu. Dvě války, dva experti HN, dva roky od začátku ruské invaze, dvě hodiny pro vás a s vámi. Martin Ehl projel kus Ukrajiny, byl u fronty i v zázemí a mluvil s desítkami lidí, aby zjistil, v jakém stavu je ukrajinská společnost dva roky od vypuknutí invaze. Mluvil s členy vlády i nevládních organizací o stavu armády či o korupci nebo o spolupráci s Českem, které mnozí Ukrajinci dobře znají z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti svých příbuzných či známých. Českou pomoc oceňují všichni. Hledal i odpověď na otázku, kterou místní neradi slyší, ale která se vynořuje čím dál častěji: Jestli by byli ochotni vyměnit nyní Ruskem okupované území za mír. Pavel „Pawluscha“ Novotný se vydává na Blízký východ už tři desítky let. V minulosti navštívil Pásmo Gazy pod nadvládou Hamásu a s jeho představiteli na místě hovořil. V Izraeli i na palestinském Západním břehu mluvil s komentátory i ministry o budoucnosti vztahů mezi Židy a Araby. V Íránu se setkal s šéfy bezpečnostního aparátu, poslanci i bývalými veliteli Revolučních gard, kteří mu popsali blízkovýchodní realitu perskýma očima. V Jemenu, který navštívil ještě před nástupem šíitských povstalců, pochopil, že jeho obyvatelé jsou stejně hrdí jako chudí. A že je hrozby ze zahraničí sotva odradí od boje, který je v řadě ohledů životním stylem. Stačí vyplnit tento formulář – a můžete být při tom. Ptát se budete moci nejen během debaty, ale i neformálně po jejím skončení u skleničky vína. Těšit se můžete zároveň na prohlídku newsroomu. Zbývá vám ještě 10 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 199 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se