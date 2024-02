Skupina vyspělých zemí G7 a Evropská unie jednají o plánu, podle kterého by zmrazená aktiva ruské centrální banky v hodnotě více než 250 miliard dolarů (5,8 bilionu Kč) použily jako zástavu za úvěry na poválečnou obnovu Ukrajiny. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.

Zdroje obeznámené s plánem uvedly, že spojenci Ukrajiny by mohli vydat dluhopisy s cílem podpořit rekonstrukci země poničené ruskou invazí a zmrazená ruská aktiva by použili jako zástavu. Autoři návrhu předpokládají, že na základě nějakého urovnání konfliktu podle mezinárodního práva by Rusko bylo povinno zaplatit za škody způsobené v sousední zemi.

Pokud by Rusko požadavek na zaplacení škod odmítlo, mohly by být uplatněny nároky na zmrazená aktiva, uvedly zdroje Bloombergu. Upozornily ovšem, že se o této věci zatím jedná na technické úrovni, takže politické rozhodnutí ještě nepadlo. Některé země chtějí postupovat rychleji než jiné.

Skupina nejvyspělejších ekonomik světa slíbila, že Rusko přinutí, aby za obnovu Ukrajiny zaplatilo, a že aktiva, na která se vztahují sankce, nechá zmrazená do doby, než to Moskva skutečně udělá. Někteří členové G7, mezi nimi i Francie a Německo, zatím nesouhlasí s možností zkonfiskovat zmrazený ruský majetek rovnou, a to z obav před právními dopady takového kroku a následky pro stabilitu eura. Rusko opakovaně dává najevo, že proti jakémukoliv pokusu zabavit zmrazený majetek se bude bránit právní cestou.

Tyto debaty se týkají potřeb Ukrajiny v dlouhodobém horizontu a nevztahují se na okamžitou pomoc na podporu ukrajinské ekonomiky. Evropská unie tento týden schválila 50 miliard eur (1,25 bilionu Kč) na dlouhodobou finanční pomoc Kyjevu, kdežto ve Spojených státech balík vojenské a ekonomické pomoci v objemu 60 miliard dolarů uvázl kvůli politickým sporům v Kongresu.