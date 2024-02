Viděl jsem poničené budovy a následky bombardování. Místní mi ukazovali, kam dopadly rakety. Pár hodin poté, co jsem odjel, na město dopadly další,“ vypráví své zkušenosti z ukrajinského Pokrovsku v Doněcké oblasti reportér Hospodářských novin Martin Ehl, který se před pár dny z napadené země vrátil. Obavy ze zimních útoků Ruska se zatím nenaplnily, Ukrajinu ale sužují i jiné problémy.

„Všichni se před zimou báli, že Rusové budou ostřelovat energetickou infrastrukturu jako loni. Že bude potřeba zajistit topení a elektřinu a kdo má peníze, ať se na to připravuje. Nicméně ta očekávání se zatím nenaplnila v tom, že by to bylo tak brutální jako minulou zimu. Lidé jsou na to navíc mnohem připravenější,“ popisuje novinář, jak v současných zimních měsících Ukrajinci čelí ruské agresi.

Podle něj se v současnosti Ukrajinci žijící daleko od fronty snaží připravit především na to, že válka bude trvat ještě dlouho. „Omezení je v zásadě jediné, a to zákaz vycházení. Vy si musíte plánovat svůj večer podle toho, kdy zavírají restaurace, kdy se musíte dostat domů, kdy přestane fungovat veřejná doprava. Tomu se ale dá přizpůsobit,“ popisuje Ehl, který se prý při svých cestách nesetkal s názorem, že by vyjednávání o míru výměnou za území bylo přijatelným řešením. „Ale velká únava je vidět,“ dodává.

Novinář také upozorňuje na to, že velkým problémem je teď pro Ukrajinu dlouhodobá korupce. „Pro místní je to velmi citlivé téma,“ popisuje Ehl, jak dochází ke zneužívání pomoci armádě, která pak nedostává, co potřebuje. „Hodně se hovoří o případech velké korupce, kterou postupně odhaluje tajná ukrajinská služba na nejvyšších patrech. V lidech to bohužel vytváří pocit, že ti ‚nahoře‘ jsou podobní těm, kteří tam byli předtím. A to je špatně,“ varuje analytik Hospodářských novin.