Pokud politikům nezvýšíme platy, za chvíli do politiky půjdou jen „lidé z hedgeových fondů, mladí píáristé a neúspěšní odboráři“, tvrdí poslanec za britské konzervativce a donedávna ministr pro vědu George Freeman. Na své místo v britské vládě rezignoval loni v listopadu, ale teprve teď odhalil, co k tomuto rozhodnutí výrazně přispělo – z ministerského platu prý nadále nebyl schopen utáhnout hypotéku.

„Vláda je krutá milenka,“ napsal nyní na svém blogu v narážce na to, že pokud by chtěl v kabinetu dál pokračovat, musel by tuto činnost dotovat ze svých úspor.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak je možné, že Freeman z ministerského platu neutáhne hypotéku.

Proč si jako řadový poslanec vydělá mnohem víc než člen vlády.

Kdo je v Británii nejbohatším politikem a na kolik si přijde.