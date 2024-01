Na Ukrajinu by mohla už ve středu dorazit první dodávka nových střel od americké firmy Boeing, které zatím nemá ve výbavě ani armáda Spojených států. Ukrajina bude první zemí, která systém použije v boji, nová technologie doplní její arzenál zbraní delšího doletu, řekly webu Politico čtyři informované zdroje včetně dvou amerických činitelů.

Plán poskytnout zbrusu novou zbraň ohlásilo americké ministerstvo obrany už loni v únoru. Systém s názvem Ground-Launched Small Diameter Bomb, což lze přeložit jako „bomba s malým průměrem odpalovaná ze země“, však bylo potřeba otestovat, což zabralo několik měsíců. Po úspěšném ukončení testů nyní střely míří na bojiště, píše Politico.

Zpráva přišla v době, kdy Pentagon kvůli průtahům v Kongresu už měsíc nemá peníze na další vyzbrojování Ukrajiny bránící se ruské agresi. Dodávky nové zbraně však vychází z dohody, kterou vláda s Boeingem uzavřela už loni.

Systém vyvinutý americkou společností ve spolupráci se švédskou firmou Saab umožňuje zasahovat cíle ve vzdálenosti zhruba 150 kilometrů. Sestává z naváděné nálože o hmotnosti lehce přes 100 kilogramů, která je připevněná k raketovému motoru a vysílaná z pozemních odpalovačů, uvádí Politico.

Jeden z nejmenovaných zdrojů označil zbraň za významný nový nástroj pro Ukrajinu, která se aktuálně potýká s nedostatkem munice. „Dává jim to schopnost hlubších úderů, kterou neměli, doplňuje to jejich dalekonosný arzenál,“ uvedl americký činitel. „Je to jenom další šíp do jejich toulce, který jim umožní dělat víc,“ dodal.