Britská vláda navrhne zákaz prodeje jednorázových elektronických cigaret, jejichž rozšíření mezi dětmi a mladými lidmi se v posledních letech zdvojnásobilo. Kabinet v Londýně chce také znemožnit propagaci veškerých e-cigaret mezi mládeží. Informoval o tom v pondělí web stanice BBC.

„Jak ví každý rodič nebo učitel, jedním z nejvíce znepokojujících trendů současnosti je vzestup používání elektronických cigaret mezi dětmi, takže musíme rychle jednat, než se stane endemickým,“ uvedl dnes britský premiér Rishi Sunak.

Podle výzkumu neziskové organizace Action on Smoking and Health loni pravidelně či příležitostně kouřilo e-cigarety 7,6 procenta mladých mezi 11 a 17 lety. O tři roky dříve to bylo 4,1 procenta. Prodej veškerých cigaret lidem mladším 18 let je v Británii zakázán, řada obchodníků to však nerespektuje.

Sunakova vláda již loni ohlásila plán nazvaný „generace bez kouření“, v jehož rámci chce pomocí zvyšování věkového limitu zajistit, aby si lidé narození od roku 2009 nemohli nikdy legálně koupit cigaretu. Cílem je, aby mladí téměř úplně přestali s kouřením do roku 2040.

Takzvané vapování, při němž kuřák vdechuje výpar ze zahřívaného tabáku či jiné látky, sice podle expertů poškozuje zdraví méně než kouření tabáku spalovaného v klasických cigaretách, škodlivé a potenciálně návykové je ovšem rovněž. Podle britské vlády jsou jednorázové e-cigarety hlavním faktorem, který přispívá k rostoucí oblibě vapování mezi mladými. Zčásti proto, že je výrobci dětem často nabízejí v přitažlivém barevném balení s různými příchutěmi inspirovanými například sušenkami, marmeládou či energetickými nápoji.

Ministryně zdravotnictví Victoria Atkinsová BBC řekla, že by návrh měl projít parlamentem ještě před letošními volbami a začít platit v příštím roce. Počítá mimo jiné se zvýšením pokut pro obchodníky, kteří budou mládeži elektronické cigarety prodávat. Toto zboží bude také muset být v obchodech vystaveno pouze na místech, kde nebude přímo na očích dětem a nebude moci být poblíž produktů, které si často kupují.