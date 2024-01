Největší výletní loď světa Icon of the Seas (Ikona moří) vyplula z floridského Miami na první okružní plavbu. Děje se tak na pozadí kritiky ekologů, kteří vyjadřují obavy z environmentálních dopadů metanových emisí tohoto gigantického plavidla společnosti Royal Caribbean International (RCI), které je dlouhé 365 metrů, má 20 palub a pojme 7600 pasažérů, píše zpravodajský web BBC.

Loď, která byla postavena ve Finsku, během sedmidenní plavby navštíví několik karibských ostrovů. Pasažérům nabízí řadu příležitostí k relaxaci, jelikož se může pochlubit sedmi bazény, šesti tobogany a více než 40 restauracemi, bary a salonky.

Ekologové však varují, že z lodi poháněné zkapalněným zemním plynem (LNG) bude do ovzduší unikat nebezpečný metan. „Je to krok špatným směrem,“ citovala agentura Reuters Bryana Comera, šéfa mezinárodní organizace pro ekologickou dopravu ICCT. „Odhadujeme, že používání LNG jako lodního paliva vypouští o více než 120 procent více emisí skleníkových plynů během životního cyklu než námořní plynový olej,“ dodal.

Začátkem týdne ICCT vydala zprávu, ve které tvrdí, že emise metanu z lodí poháněných LNG jsou větší, než předpokládají současné předpisy. LNG je ekologičtější než tradiční lodní paliva, jako je topný olej, ale je s ním spojeno riziko úniku, píše BBC.

Metan je skleníkový plyn, který v atmosféře zachytí za 20 let osmdesátkrát více tepla než oxid uhličitý. Snížení těchto emisí je považováno za klíčové pro zpomalení globálního oteplování.

Mluvčí RCI uvedl, že loď Icon of the Seas je o 24 procent energeticky účinnější, než požaduje Mezinárodní námořní organizace (IMO). Společnost plánuje představit uhlíkově neutrální loď do roku 2035.