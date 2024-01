Ukrajina není aktuálně v situaci, kdy by mohla Rusko alespoň v dohledné době úplně vyhnat ze svého suverénního území. Demokratické státy by se proto měly snažit pomoct jí k co nejlepšímu výsledku. Na setkání s občany ve Stříbře na Tachovsku to v...

24. 1. 2024 ▪ 2 min. čtení