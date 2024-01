Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis, který byl před rokem považován za hlavního vyzyvatele exprezidenta Donalda Trumpa, v neděli odstoupil z boje o nominaci Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb. Rozhodnutí oznámil ve videu publikovaném na sociální síti X. Tak jako další neúspěšní kandidáti i DeSantis podpořil Trumpovu kampaň.

Oznámení přišlo dva dny před primárkami ve státě New Hampshire, které jsou druhou zastávkou nominačního procesu republikánů. Při pondělním úvodním klání v Iowě DeSantis za Trumpem zaostal o 30 procentních bodů, jakkoli jeho kampaň podle komentátorů prakticky veškeré naděje vkládala do dobrého výsledku ve středozápadním státě. V New Hampshire by podle průzkumů skončil až třetí se ziskem méně než desetiny hlasů.

„Nemohu chtít po našich podporovatelích, aby poskytovali svůj čas a věnovali své prostředky, když nemáme jasnou cestu k vítězství. A proto dnes přerušuji svou kampaň,“ řekl floridský guvernér ve videu.

Republikánské primárky se tak zužují na souboj exprezidenta Trumpa a bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haleyové, jejíž podpora je v poslední době na vzestupu. Jasným favoritem na zisk stranické nominace nicméně zůstává několikanásobně obžalovaná bývalá hlava státu, podle posledních průzkumů ji preferuje přes 60 procent republikánských voličů.

„Zdá se mi jasné, že většina účastníků republikánských primárek chce dát Donaldu Trumpovi další šanci,“ říká ve videu DeSantis. Dodal, že Trump má i jeho podporu, protože „se nemůžeme vrátit ke staré republikánské gardě“. Exprezidenta po odstoupení z kampaně podpořili také guvernér Severní Dakoty Doug Burgum, podnikatel Vivek Ramaswamy a tento víkend také senátor Tim Scott.