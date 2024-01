Polští automobiloví dopravci, kteří od listopadu blokují některé hraniční přechody s Ukrajinou, se dohodli s vládou a ve středu v poledne svůj protest přeruší. Uvedl to v úterý podle agentury Reuters organizátor protestu. Autodopravci si mimo jiné stěžují na levnou konkurenci z Ukrajiny. Protest bude přerušen do 1. března, uvedl ministr dopravy Dariusz Klimczak po podpisu dohody s dopravci.

„Nebude to konec, ale protest přerušíme,“ uvedl organizátor Tomasz Borkowski. „Dohodli jsme se na určitých podmínkách a dáme vládě čas na práci, protože je to nová vláda,“ dodal.

„Protest bude přerušen do 1. března,“ uvedl ministr Klimczak podle televize TVN 24. „Neznamená to konec dialogu, spíše naopak. Začínáme velmi intenzivní, konstruktivní rozhovory, které mají vést ke konkrétnímu výsledku. K realizaci toho, na čem jsme se dohodli. Je před námi hodně práce,“ dodal. Problémy dopravců byly léta opomíjené a netýkají se jen resortu dopravy, ale sahají i do domácí a zahraniční politiky, uvedl podle serveru Onet Klimczak.

„Jestli se nepodaří dohodnout se na řešení problémů, vrátíme se na hranice,“ varoval další z vůdců protestu Rafal Mekler podle serveru Onet. „Dáváme ministerstvu mandát důvěry. Ale není to kapitulace,“ dodal.